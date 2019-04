Schetyna na konwencji mówił o PiS jeszcze ostrzej niż zwykle. "Nie widzicie neofaszystów pod własnym nosem"

Grzegorz Schetyna w ostrych słowach skrytykował PiS, za to jak rząd potraktował nauczycieli. • Fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta

dukacja i sytuacja nauczycieli – to między innymi te tematy zdominowały regionalną konwencję Koalicji Europejskiej w Poznaniu. Lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna skrytykował to, jak rząd potraktował strajkujących. Przedstawił też propozycję dla nauczycieli.– Niedawno premier Morawiecki porównał polskich sędziów do hitlerowskich kolaborantów. Minister Jaki mówił o nauczycielach, że przypominają mu Wehrmacht czy okupanta. W kraju, który stracił miliony córek i synów, kraju, który widział niemieckie obozy koncentracyjne, to jest obelga najwyższa. A jednocześnie te same władze chcą patrzeć, jak ulicami Warszawy 1 maja maszerują ONR-owcy. Szukacie hitlerowców wśród nauczycieli, a nie widzicie neofaszystów pod własnym nosem. To niegodne i to się skończy – mówił Grzegorz Schetyna do zgromadzonych. Lider PO nie szczędził słów krytyki pod adresem rządzących . Jego zdaniem ostatnie tygodnie, kiedy strajkowali nauczyciele, pokazały, że PiS nie zależy na edukacji. Świadczyć ma o tym ekspresowa nowelizacja ustawy oświatowej . Zapisy pozwalały przeprowadzenie klasyfikacji uczniów ostatnich bez udziału nauczycieli. Mogli to zrobić dyrektorzy lub nauczyciele oddelegowani do tego przez organ prowadzący.– Tak nie postępuje europejski rząd (...). Edukacja ich nie interesuje, bo tam nie mogą szukać dla siebie głosów – mówił polityk PO, który dodał, że ma nadzieję, że adekwatną ocenę za takie zachowanie rządowi PiS wystawią Polacy podczas wyborów. Grzegorz Schetyna podczas spotkania w Poznaniu złożył też propozycję nauczycielom. Obiecał, że po wyborach ich postulaty będą spełnione.– Wasz protest miał sens (...). Wasza determinacja zrobiła na nas wszystkich wielkie wrażenie (...). Zaraz po wyborach usiądziemy do poważnej, uczciwej rozmowy. Ale już dziś, bez warunków wstępnych mamy dla was propozycje, które spełnią wasze postulaty – obiecywał Schetyna.Grzegorz Schetyna zapowiedział także organizowany przez Koalicję Europejską marsz. Ma się on odbyć w Warszawie 18 maja. Zaprosił na niego wszystkich, którzy "chcą wolnej, europejskiej Polski".Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja. O głosy mieszkańców Wielkopolski walczą między innymi Ewa Kopacz i Leszek Miller.