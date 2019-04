Coca-Cola pod ostrzałem za swoją akcję. Promują recykling, więc... rozesłali puste plastikowe butelki

Pusta plastikowa butelka jako symbol potrzeby recyklingu chyba się nie sprawdziła. • Fot. facebook.com/konrad.baginski.1





#WciążZmieniamy – pod takim hasłem Coca-Cola rozesłała do dziennikarzy puste plastikowe butelki jako promocję segregacji i recyklingu opakowań plastikowych. Od razu ruszyły wyśmiewające kampanie komentarze. W sprawę zaangażował się także Greenpeace.Na przesyłkę z plastikową butelką, w której znajdowała się notka prasowa, uwagę zwrócił Konrad Bagiński z InnPoland.pl. Coca-Cola wpadła na genialny pomysł, by zmniejszyć ilość plastiku na planecie Ziemia i przysłała mi pustą plastikową butelkę z liścikiem przypominającym o tym, że plastikowe butelki należy wrzucać do śmieci plastikowych. I oni mnie proszą, żebym wrzucił ją do śmieci i dał przykład innym" – napisał na Facebooku."Droga kokakolu, naprawdę dziękuję, sam bym na to nie wpadł. Jestem niebywale wdzięczny za to, że przysłaliście mi pustą butelkę do wyrzucenia. Zastanawiam się jednak nad odesłaniem jej, żeby ktoś odpowiedzialny za ten pomysł mógł popukać się nią w głowę. Wiecie, ja się czuję głęboko zażenowany tą sytuacją. Żal mi nawet pana kuriera, który to przyniósł. Wy jak rozumiem jesteście z siebie dumni?" – dodał dziennikarz.Do krytyki przyłączył się też Greenpeace, który skrytykował przesyłki i nazwał je "absurdalnymi".Na krytykę zareagował już sam koncern i przyznał, że w przekazie coś poszło nie tak."List w butelce był formą zaproszenia na specjalne wydarzenie. Przykro nam, że zaproszenie zostało zrozumiane inaczej niż było naszą intencją. Naszym celem nie było i nie jest zrzucenie odpowiedzialności za odpady opakowaniowe na konsumentów" – wyjaśniła Coca-Cola w oświadczeniu przytaczanym przez portal Wirtualne Media.źródło: wirtualnemedia.pl