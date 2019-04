IMGW ostrzega przed burzami. Znany prezenter pogody: Czeka nas lodowaty koniec majówki

Jaka pogoda na majówkę 2019? • Fot. Agencja Gazeta/Grzegorz Skowronek

aka pogoda czeka nas w tegoroczną majówkę? Od kilku dni synoptycy nie rozpieszczają nas prognozami. Również ostatnie nie wróżą bardzo ciepłego weekendu. "W czasie długiego weekendu nie możemy liczyć na bardzo ciepłą pogodę, a jego końcówka będzie wręcz zimna" – przewiduje w swojej autorskiej prognozie prezenter TVN24 Tomasz Wasilewski.Każdy, kto planuje wyjazd w długi weekend, zapewne w napięciu czeka na optymistyczne prognozy pogody . Te jednak raczej napływać nie chcą.Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej właśnie podał, że w najbliższych dniach możemy się spodziewać intensywnych opadów deszczu i burz. Wydał też ostrzeżenia dla sześciu województw : mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego.Swoją autorską prognozę pogody przestawił też prezenter TVN24. "Czeka nas lodowaty koniec majówki" – ostrzega Tomasz Wasilewski.Według jego prognozy od poniedziałku do piątku ma być od 13-14 stopni C (np. na południu, tam ma padać) do ok. 20 st. C (północna i zachodnia Polska, ma być pogodnie)."Później, na sam koniec majówki, do naszego kraju napłynie lodowate powietrze z północy i w sobotę oraz niedzielę będzie zaledwie od 8 do 13 st. C, a nocami tylko około 2-3 st. C" – przewiduje Tomasz Wasilewski . Według prognozy, od 7 maja znów ma być ciepło, temperatura przekroczy 20 stopni.źródło: tvnmeteo.tvn24.pl