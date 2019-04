Ten moment, kiedy przychodzisz na imprezę, a tam twój były... z nową dziewczyną. Julia Wieniawa zna to uczucie

Julia Wieniawa spotkała spotkała Antka Królikowskiego podczas festiwalu OFF Camera w Krakowie. Jej były chłopak był z nową dziewczyną. • Fot. Instagram / juliawieniawa

Bartosz Świderski

akie spotkanie rzeczywiście może być niezręczne. Zwłaszcza dla osoby, która na imprezie pojawia się sama. Z taką sytuacją musiała zmierzyć się Julia Wieniawa. Na czerwonym dywanie, podczas festiwalu kina niezależnego w Krakowie OFF Camera, spotkała Antoniego Królikowskiego. Jej były pokazał się tam z nową dziewczyną.Taka sytuacja musiała się wcześniej, czy później zdarzyć. Nie wiadomo tylko w jakim ustawieniu. Przecież zarówno Julia Wieniawa, jak i Antoni Królikowski są ludźmi z tej samej branży. Traf chciał, że to Wieniawa znalazła się w bardziej kłopotliwym położeniu.Antoni Królikowski i jego partnerka debiutowali na czerwonym dywanie jako para. Obydwoje wyglądali na bardzo zadowolonych i rozpromienionych. Złośliwym nie umknął jednak fakt, że obok nowej dziewczyny, pojawiła się też była dziewczyna, która wyglądała olśniewająco. Oczywiście obecna ukochana mężczyzny także prezentowała się równie dobrze.Julia Wieniawa dziś spotyka się z Aleksandrem Baronem z zespołu "Afromental" . Plotki o rozstaniu z Antkiem Królikowskim potwierdziła w styczniu, choć fani domyślali się tego już od końca ubiegłego roku. Związek początkującej piosenkarki i aktora był bardzo publiczny, dlatego też decyzja o zerwaniu była zaskakująca.– Nie będę odpowiadać, czy żałuję, czy nie, bo nie mam na to ochoty. Z Antkiem się przyjaźnię. To była moja pierwsza poważna miłość. Wiem, że było warto – wyznała w wywiadzie dla magazynu "Viva". Jak dodała, "ich czas się rozminął". – Poznałam go trochę za wcześnie. Mieliśmy inne oczekiwania od życia. I inne plany, chociaż nasze osobowości pasowały do siebie. Mamy takie samo poczucie humoru. Uwielbiam z nim rozmawiać – dodała.Źródło: Pomponik.pl