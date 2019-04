Konto bez zbędnych opłat? Zobacz, za co nie musisz przepłacać!

Fot. materiały prasowe

Artykuł PR-owy banku Millennium

ajkorzystniejsza oferta, jeśli chodzi o konto bankowe i nie tylko, to produkt dopasowany do twoich indywidualnych potrzeb i wymagań. Interesuje cię darmowe konto bankowe, bo zwyczajnie nie chcesz przepłacać? Słusznie! Zobacz, na co zwrócić uwagę przy wyborze najlepszego rozwiązania i jak znaleźć konto osobiste bez zbędnych opłat od zaraz!Choć żyjemy w dobie elektronicznych płatności, chyba każdemu z nas przynajmniej raz na jakiś czas potrzebna jest wypłata gotówki za pomocą bankomatu. . Jeśli zależy ci na dobrej ofercie i chcesz, aby twoje konto osobiste było jak najkorzystniejsze, koniecznie zwróć uwagę na opłaty pobierane podczas wypłacania pieniędzy i korzystania z wpłatomatów. Obecnie na rynku znajdziesz sporo propozycji, w których wypłata i wpłata gotówki są darmowe bez względu na sieć bankomatów.Posiadasz konto bankowe już od dłuższego czasu? Na pewno pamiętasz, że jeszcze do niedawna opłaty za prowadzenie rachunku bankowego były pobierane niemalże w każdym banku. Na szczęście tego typu elementy oferty powoli odchodzą do lamusa. Bez żadnego wysiłku znajdziesz na rynku rachunki bankowe, których prowadzenie nie kosztuje cię nic. I o to chodzi! Oczywiście, nie jest to wolne od warunków. Najczęściej musisz zapewnić regularne wpływy na rachunek bankowy, często o określonej minimalnej kwocie. Jeśli jest to jednak twoje konto osobiste, na które co miesiąc regularnie wpływa pensja, warunek ten nie będzie wyzwaniem.To samo dotyczy także opłat za obsługę karty. Zwróć uwagę na dokładne stawki w cenniku oraz wszelkie obostrzenia. Pamiętaj, że opłacalne konto to takie, za którego prowadzenie nie musisz dodatkowo płacić, a każda oszczędność w tej kwestii jest na wagę złota.Lubisz wygodę? Z pewnością korzystasz ze stałych zleceń i poleceń zapłaty. To szalenie przydatna opcja, zwłaszcza jeśli co miesiąc opłacasz abonament o stałej wysokości czy uiszczasz inne regularne opłaty. Dzięki temu możesz zapomnieć o żmudnych przelewach i dopisywaniu wykonania płatności do codziennej listy zadań. Jesteś przekonany, że za tego typu rozwiązania pobierana jest dodatkowa opłata? A skąd! W wielu ofertach bankowych, najczęściej po spełnieniu określonego minimum wpływu, tego typu usługi również są bezpłatne. Doceń możliwość wygodniejszego korzystania z konta osobistego i daj się przekonać do tego typu ułatwień!Przelew na numer telefonu? Płatność poprzez BLIK albo aplikację? Proszę bardzo! To elementy, jakie powinno zawierać każde nowoczesne konto bankowe . Warto o tym pamiętać już na etapie szukania optymalnej oferty bankowej. W dzisiejszych czasach płatności mobilne i internetowe są używane przez klientów na porządku dziennym. Kto z nas wyobraża sobie bowiem internetowe zakupy bez szybkich przelewów online? Zdecyduj się więc na konto osobiste, w ramach którego nie będą pobierane opłaty w tym zakresie. Dokładnie przejrzyj warunki oferty, poznaj wszelkie opłaty i oszczędzaj tam, gdzie to proste i oczywiste!