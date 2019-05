"Wielka droga" PiS. Oto kolejny haczyk rządu na wyborców

– Wielkie przedsięwzięcie w skali europejskiej, które połączy północ Europy i południe Europy. To będzie zmiana europejskiej polityki – mówił o Via Carpatia Jarosław Kaczyński. • Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Gazeta

hyba dawno na forum ogólnokrajowym o Via Carpatii nie było tak głośno, jak po ostatniej konwencji PiS w Białymstoku. PiS od lat o tym mówił, ale teraz szczególnie. – To jest wielka droga, wielkie przedsięwzięcie. Zmieni europejską geopolitykę! – grzmiał Jarosław Kaczyński. Mateusz Morawiecki: – Jej wizję 13 lat temu przedstawił Lech Kaczyński. Jakie ma znaczenie?

Via Carpatia to międzynarodowa droga, która ma łączyć północ z południem Europy, kraje bałtyckie z Bałkanami, litewską Kłajpedę z greckimi Salonikami. Ma biec przez Polskę, w naszych granicach ma mieć dokładnie 760 kilometrów – a potem przez Słowację, Węgry, i dalej, do Bułgarii, Rumunii, Grecji.



Mówi się o niej od lat, ale ostatnio wyrasta na sztandarową inwestycję PiS. Głosów o tym, jak ważna jest dla rządu "dobrej zmiany", było tyle, że trudno zliczyć. A także takich, że to trasa, która powstaje właśnie dzięki determinacji tego rządu.





Money.pl fragment artykuły z 2018 roku "Szlak łączący północ Europy z południem jest jednym priorytetów obecnego rządu. Problem tylko w tym, że z budową naszego odcinka Via Carpatii jesteśmy daleko w tyle. Z ok. 700 planowanych km oddano do użytku zaledwie 40 km. Gorzej wypadają tylko Rumuni". Czytaj więcej





