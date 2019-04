Stawka to nie tylko eurowybory. Nowy sondaż pokazuje, że zwycięzca może zgarnąć także polski Parlament

Wyniki nowego sondażu rzeczywiście mogą się sprawdzić. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

grupowanie, które zwycięży w majowych wyborach do Europarlamentu, wygra także w jesiennych wyborach do Parlamentu w Polsce – wynika z sondażu przeprowadzonego przez pracownię IBSP.Badanie przeprowadzone dla Radia Zet i portalu StanPolityki.pl pokazuje, że 49,16 proc. ankietowanych uważa, że zwycięzca wyborów do Parlamentu Europejskiego, wygra także w jesienią w wyborach do Sejmu i Senatu. Pewnych tego jest 22,85 proc., a tych, którzy odpowiedzieli "raczej tak" – 26,31 proc.Z kolei 22,69 proc. respondentów jest zdania, że przetasowania na najwyższym stopniu podium jednak mogą być. Tylko 9,23 proc. uważa, że tak się na pewno nie stanie, a 13,46 proc. skłania się ku odpowiedzi, że "raczej nie".Reszta (czyli niemal jedna trzecia ankietowanych – 28,15 proc.) nie ma na ten temat zdania. Ta sama pracownia przeprowadziła sondaż poparcia dla partii politycznych , z którego wynika, że w wyborczym wyścigu Prawo i Sprawiedliwość nadal jest przed Koalicją Europejską i Wiosną Biedronia.Przypomnijmy, wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja. Wybory do Sejmu i Senatu powinny odbyć się na przełomie października i listopada.źródło: radiozet.pl