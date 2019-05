Misjonarki udzieliły komunii w warszawskiej parafii i się zaczęło. "W życiu nie przyjąłbym jej od kobiety"

W parafii bł. Edwarda Detkensa w Warszawie dwie misjonarki z Brazylii udzieliły komunii świętej. • Fot. Screen/Facebook/Las Bielański

N

ieprawdopodobny odzew wywołało drobne, zdawałoby się, wydarzenie w jednej z warszawskich parafii. W sieci i na katolickich portalach gotuje się od emocji. Rzesze polskich katolików pomstuje pod adresem księży, którzy dopuścili się tego czynu. "Modlę się o nawrócenie proboszcza", "Profanacja, ohyda" – piszą. Wszystko przez komunię świętą. Której udzieliły kobiety.

W warszawskiej parafii pw. bł. Edwarda Detkensa miało miejsce wydarzenie, którym na początku tygodnia podzielono się na Facebooku w następujących słowach: "Dziś nadzwyczajny dzień! Nasze misjonarki z Brazylii złożyły kolejne przyrzeczenia zakonne! Świętowaliśmy z nimi".



I pewnie nikt, oprócz parafian, nie zwróciłby na to uwagi, gdyby nie zdjęcia oraz nagranie, na których widać, jak dwie misjonarki udzielają komunii świętej.



To, co zadziałało się w komentarzach pod tym wpisem to momentami jeden, wielki krzyk zbulwersowanych katolików. Katolickie media natychmiast podchwyciły temat. "To świętokradztwo!" Zdjęcia kobiet rozdających Komunię w czasie Mszy wywołały furię" – to portal Deon.pl.



Fot. Screen/Facebook

Fot. Screen/Facebook

ks. dr Paweł Gwiazda Mogę powiedzieć tylko tyle, że w kwestii nadzwyczajnych szafarzy komunii świętej na terenie Polski decyduje Konferencja Episkopatu. Jeśli wydaje zgodę na to, żeby komunii świętej udzielały kobiety, to jest to decyzja Konferencji Episkopatu. W Polsce na razie, o ile wiem, ta decyzja dotyczy wyłącznie mężczyzn jako nadzwyczajnych szafarzy.Konferencja Episkopatu wyznacza jasne kryteria, kto może być nadzwyczajnym szafarzem. W Polsce, póki co, są to mężczyźni od 35 roku życia, żonaci, po odpowiednim przygotowaniu.





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...