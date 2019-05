Ten niemiecki pisarz panicznie bał się pewnego zwierzęcia. Dzisiaj fobie znanych osób też zadziwiają

Zdjęcie wykonane smartfonem Huawei P30 Pro • Fot. naTemat

Monika Przybysz

oethe panicznie bał się psów. Jego niechęć do czworonogów była tak silna, że to właśnie tę postać przybiera Mefistofeles w jego "Fauście". Dzisiaj niemiecki wieszcz z taką przypadłością raczej nie trafiłby na czołówki bulwarówek. Fobie, z jakimi zmagają się celebryci są znacznie bardziej osobliwe.Osobą, która ze swoich fobii, kompleksów i lęków uczyniła znak rozpoznawczy jest Woody Allen. I mimo, że filmowiec nieźle zarabia opisując swoje słabości w kolejnych scenariuszach, to nie da się zaprzeczyć, że zmaga się z dość poważnym problemem. Od lat cierpi na panofobię, czyli lękiem przed niedookreślonym złem.Jedna z ulubionych aktorek Allena, Scarlett Johanson, również walczy z fobią. W jej przypadku jest to ornitofobia, czyli lęk przed ptakami.Na schorzenie o nazwie: nyktofobia, cierpi z kolei Keanu Reeves. Oznacza to, że aktor boi się ciemności. Burze i grzmoty przerażają natomiast Madonnę - piosenkarka zmaga się z astrafobią.