Udział w "Tańcu z gwiazdami" opłacił się Żyle. Na planie programu poznała nowego partnera

szystko wskazuje na to, że Justyna Żyła układa już sobie życie po rozwodzie ze skoczkiem narciarskim Piotrem Żyłą. Celebrytka miała już poznać nowego mężczyznę. Para spotkała się na planie show Polsatu. Udział Justyny Żyły w "Tańcu z gwiazdami" nie należał do najbardziej udanych. Nie dało się ukryć, że celebrytka raczej nie ma zdolności tanecznych, co ostro krytykowali zarówno jurorzy , jak i widzowie. Gwiazdka, która w końcu z programu odpadła, była również krytykowana za to, że jest znana głównie z bycia byłą żoną skoczka narciarskiego Piotra Żyły Mimo to Żyła się się nie poddaje. Prowadzi program "Pierzemy brudy do czysta" i jest kulinarną blogerką. Wszystko wygląda też na to, że rozwódka znalazła już nowego partnera. I to na planie "Tańca z gwiazdami" – Początkowo nie zwracała na niego uwagi, jednak on nie odpuszczał i otoczył ją opieką podczas pobytu w Warszawie. Ona chcąc mu podziękować, zaprosiła go do swojego domu na niedzielny obiad – powiedział anonimowy informator portalowi Pomponik.Na razie nie wiadomo, kim jest nowy partner Żyły. Podobno nowemu związkowi kibicują jednak jej rodzice.źródło: Pomponik