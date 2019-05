69 osób rannych w zamieszkach w Wenezueli. Prezydent Maduro próbował zbiec na Kubę

W zamieszkach w Wenezueli zostało rannych 69 osób. Prezydent Maduro podobno miał próbować uciec na Kubę. • Fot. Screen z Twittera / BBC

Wenezueli doszło do zamieszek, a policja użyła broni przeciwko demonstrantom. 69 osób w wyniku starć z policją zostało rannych, dwie z nich miały zostać postrzelone. Prezydent Maduro próbował zbiec na Kubę.Stan dwuwładzy w Wenezueli powoli przeradza się w otwartą wojnę między zwolennikami popieranego przez USA samozwańczego prezydenta Juana Guaido, a oddziałami wiernymi Nicolasowi Maduro, następcy Hugo Chaveza. We wtorek doszło do zamieszek . W wyniku starć z policją rannych zostało 69 osób, dwie podobno zostały postrzelone przez policjantów.Tymczasem jak poinformował sekretarz stanu USA Mike Pompeo, Maduro próbował uciec na Kubę. – Jego samolot stał już na pasie startowym, prezydent był gotów wylecieć, jeśli dobrze rozumiemy. Ale Rosjanie powiedzieli mu, żeby został – powiedział na antenie CNN Pompeo.10 stycznia Nicolas Maduro, socjalistyczny prezydent Wenezueli od 2013 r., został zaprzysiężony na drugą kadencję. Wcześniej wygrał przedterminowe wybory prezydenckie, które wzbudziły poważne podejrzenia o fałszerstwa. Kontrolowany przez opozycję parlament w Caracas zaprzysiężenie unieważnił. Co więcej, przegłosowano ustawę, w której znalazł się zapis, że Maduro to w rzeczywistości dyktator i uzurpator.źródło: CNN