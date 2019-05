"Bujaj się, wariatko". Sikorski odpowiedział na zaczepkę Pawłowicz w dokładnie jej stylu

Radosław Sikorski ostro odciął się Krystynie Pawłowicz. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

e wtorek Naruhito został nowym cesarzem Japonii. Jak się okazuje, Japończyk w trakcie zdobywania wykształcenia był na jednym roku z Radosławem Sikorskim. Były szef MSZ pochwalił się tą znajomością na Twitterze i wtedy zaatakowała go Krystyna Pawłowicz. Kandydat do Europarlamentu odciął się tak, że Pawłowicz już nic nie odpowiedziała."Miło, gdy kolega z roku zostaje cesarzem " – napisał na Twitterze Sikorski. Obaj panowie zapewne spotkali się w Wielkiej Brytanii. Sikorski jest bowiem absolwentem Pembroke College Uniwersytetu w Oksfordzie, a Naruhito Merton College, który też wchodzi w struktury Oksfordu.Sikorski nie wyjaśnił, w jakich okolicznościach mieli się spotkać, ale Krystyna Pawłowicz i tak zareagowała. "Pan zawsze chce błyszczeć cudzym blaskiem. Stanie na korytarzu obok młodego studenta z Japonii sto lat temu nie czyni dziś z pana ‚prawie cesarza’. Cesarz nie wyłudzałby pieniędzy publicznych na remont swojej chałupy. Sayonara!" – napisała Pawłowicz.Posłanka PiS w kwestii "wyłudzania" miała na myśli wniosek Sikorskiego o dofinansowanie jego zabytkowego dworku, który nie został przyjęty Tyle Pawłowicz. Natomiast odpowiedź Sikorskiego była bardzo krótka. "Bujaj się, wariatko". Wpis powstał co prawda ponad godzinę temu, ale Pawłowicz do tej pory na niego nie odpowiedziała.