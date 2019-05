"Możemy śmiało mówić: Europa to my!". Duda na pikniku w Puławach, zdradził dlaczego akurat tu

Prezydent Andrzej Duda: – Możemy śmiało mówić: Europa to my! Jesteśmy jej częścią. Jesteśmy Europejczykami od czasów Mieszka I i zawsze nimi będziemy. • Fot. Twitter/Kancelaria Prezydenta/Jakub Szymczuk KPRP





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

– Możemy śmiało mówić: Europa to my! Jesteśmy jej częścią. Jesteśmy Europejczykami od czasów Mieszka I i zawsze nimi będziemy – mówił w Puławach prezydent Duda. On tu obchodził 15, rocznicę wejścia do UE. Grzmiał, że wszyscy jesteśmy zdecydowanymi zwolennikami UE. Wzywał też Polaków, by wzięli udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego.– Jesteśmy zdecydowanymi zwolennikami UE – mówił Duda ze sceny. Cytował Jana Pawła II, który powiedział w 2003 roku: "Idźcie do Europy, bo Polska potrzebuje Europy, a Europa Polski". a potem grzmiał, że dziś znów jesteśmy demokratycznym krajem i należymy do najważniejszych w świecie sojuszy – NATO i UE.– Należymy do UE i będziemy do niej należeli. I musimy czynić wszystko, aby UE przetrwała.I aby Polska trwała w UE – mówił Andrzej Duda do mieszkańców Puław. W pewnym momencie nazwał UE najpiękniejszym projektem w historii Europy się zdarzyła. – My się cieszymy Unią, ale pytanie dlaczego tam [na Zachodzie - przyp. red] są wątpliwości? To Bruksela powinna na to pytanie odpowiedzieć – mówił.Dalej było o Brexicie. – To w instytucjach europejskich powinni sobie zadać pytanie dlaczego wielkie społeczeństwo brytyjskie powiedziało UE "nie" w ich referendum – mówił.Jego zdaniem, w Europie potrzeba więcej demokracji: – Potrzebna jest większa rola parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego.Tu Duda wezwał Polaków, by poszli do głosowania. – Wierzę, że powinna być większa rola parlamentów narodowych, ale także Parlamentu Europejskiego. Jest bardzo ważne, aby w najbliższych wyborach do niego była jak najwyższa frekwencja. Musimy pokazać Europie, że jest to dla nas sprawa istotna – mówił.Dlaczego wybrał akurat Puławy? Andrzej Duda zdradził, że zaproszeń było sporo.– Ale pani poseł Elżbieta Kruk zadzwoniła do mnie. A jest to moja koleżanka, z którą siedziałem razem w jednej ławie sejmowej. I mówi: "Słuchaj Andrzej, strasznie mi zależy, żebyś przyjechał do Puław. Bop tam robimy taki piknik europejski i chciałabym, żebyście razem z Agatą przyjechali i byli z nami 1 maja. Jeżeli mógłbyś, to przyjedź – opowiadał.