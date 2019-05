Saryusz-Wolski najpierw kadził Kaczyńskim, a potem zarzucił manipulację dziennikarzowi

Jacek Saryusz-Wolski zarzucił manipulację wywiadem dziennikarzowi "Rzeczpospolitej". • Fot. Marcin Wojciechowski / Agencja Gazeta

acek Saryusz-Wolski udzielił wywiadu "Rzeczpospolitej", ale chyba nie takiego efektu rozmowy się spodziewał. Kandydat PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego, który nie odpuszcza okazji, by publicznie dzielić się radością z przynależności do PiS, zarzucił manipulację swoim wywiadem. Do jego słów odniósł się dziennikarz Jacek Nizinkiewicz.– Również bracia Kaczyńscy, jako architekci naszej drogi do niepodległości, wprowadzali Polskę do UE, będąc aktywnymi uczestnikami tego długiego procesu, od NSZZ "Solidarność" poczynając – mówił Jacek Saryusz-Wolski w swoim ostatnim wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" Polityk wskazywał też, że bilans obecności Polski w UE jest pozytywny, a członkostwo zwiększa bezpieczeństwo naszego kraju. Te fragmenty rozmowy nie wzbudziły jednak większych emocji. Kandydat PiS w wyborach do PE odniósł się do innego wątku i zarzucił manipulację wywiadem. Swoimi zastrzeżeniami podzielił się na Twitterze."Było 12 pisemnych pytań i odpowiedzi. Teraz 7 pytań, 1, 2, 4 ,5 zmienione, 6, 7 dodane, co zmienia sens wypowiedzi" – napisał.W kolejnym poście Saryusz-Wolski dodał, że tytuł rozmowy też został zmanipulowany. "Kolejne ich tweety brną jeszcze bardziej w manipulację tytułem. Chodzi o spowodowanie hejtu? To już nie jest dziennikarstwo. Takie to wysokie europejskie standardy i walka z mową nienawiści" – przekonywał polityk.Do wszystkich zarzutów odniósł się Jacek Nizinkiewicz, autor rozmowy na łamach "Rzeczpospolitej". "Panie Pośle, z przykrością muszę przyznać, że po raz kolejny oszczędnie gospodaruje Pan prawdą. Proszę wziąć odpowiedzialność za własne słowa, a nie obarczać za nie innych odpowiedzialnością" – napisał dziennikarz.Saryusz-Wolski jest znany ze swojej aktywności na Twitterze. Często podkreśla, jak cieszy się z członkostwa w "drużynie PiS" i możliwości kandydowania w wyborach do PE z list tej partii. W przeszłości polityk należał do Platformy Obywatelskiej, o której teraz wypowiada się tylko krytycznie. Niedawno stwierdził, że "to wielka ulga nie być już w obozie Targowicy" . W ten sposób określił swoje byłe ugrupowanie.źródło: "Rzeczpospolita"