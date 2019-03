Saryusz-Wolski uderza na Twitterze w swoją dawną partię. Nazywa PO "obozem Targowicy"

Saryusz-Wolski chce z powrotem wejść do Parlamentu Europejskiego, ale tym razem z listy PiS • Fot. Marcin Wojciechowski / Agencja Gazeta

uroposeł Jacek Saryusz-Wolski przez lata był członkiem Platformy Obywatelskiej. W ubiegłym roku nieoczekiwanie stanął jednak przeciwko Donaldowi Tuskowi jako kandydat PiS na stanowisko szefa Rady Europejskiej. Teraz polityk nie szczędzi PO ostrych słów i sugeruje, że jego byli koledzy są zdrajcami Polski. Jacek Saryusz-Wolski jest "jedynką" warszawskiej listy Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Parlamentu Europejskiego , a członkostwo w "drużynie PiS" – którą przedstawiono na sobotniej konwencji PiS na Podkarpaciu – wyraźnie bardzo go cieszy. Swoją radość europoseł wyraził w specyficzny na Twitterze."To zaszczyt być na konwencji patriotów z PiS, po 2 latach 'kwarantanny' i wielka ulga nie być już w obozie Targowicy" – napisał na Twitterze Saryusz-Wolski."Obozem Targowicy" polityk nazwał Platformę Obywatelską, której – przypomnijmy – był członkiem przez kilkanaście lat. Z szeregów partii został wyrzucony, kiedy rząd Beaty Szydło zgłosił jego kandydaturę na przewodniczącego Rady Europejskiej. Polityk nie miał jednak szans z Donaldem Tuskiem Saryusz-Wolski skrytykował też swoją dawną partię w rozmowie z dziennikarzem TVP Info. – To są ludzie z partii politycznych, którzy dotąd zapisali się raczej jako ci, którzy szkodzili Polsce, donosili na Polskę, domagali się wobec Polski sankcji, a nie pomagali. (...) Byli zajęci, bo musieli zaciągać kredyt polityczny u swoich przyjaciół politycznych w innych krajach Unii Europejskiej, po to, żeby ta akcja zagranica mogła przeciwko Polsce być skierowana i grillowania i besztania Polski. Z tym chcemy skończyć – mówił w sobotę.