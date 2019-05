"Obciach, ja bym się wstydziła". Fala hejtu wylała się na Roksanę Węgiel po zdjęciu z Dudą

14-letnia Roksana Węgiel wrzuciła zdjęcie z parą prezydencką na Instagrama. Spotkała ją za to fala hejtu. • Fot. Instagram / roxie-wegiel

oksana Węgiel, 14-latka, która wygrała dziecięcą Eurowizję, poznaje w bardzo młodym wieku wątpliwe uroki bycia celebrytką. Tak, nawet dzieci mogą spotkać się z masowym hejtem. To stało się udziałem młodziutkiej piosenkarki po tym, jak wrzuciła na Instagrama zdjęcie z parą prezydencką. I kilka razy wcześniej, przy innych okazjach."Przemiłe spotkanie z Parą Prezydencką" – napisała Roksana Węgiel i zamieściła fotografię z uśmiechniętymi Agatą i Andrzejem Dudami. Zdjęcie wykonano w Puławach , gdzie cała trójka gościła na Pikniku Europejskim z okazji 15-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej.Internauci byli niezwykle krytyczni. "Obciach, ja bym się wstydziła wrzucić takie zdjęcie do internetu a wgl z nimi zrobić zdjęcie"; "Porażka... Od małego uczyć PiS-owskiego komunizmu"; "Ożeszkurła gdzie się szlajasz Węgiel"; "Nie lubię ich, jeszcze tylko brakuje spotkania z Kaczyńskim 'królem' Polski" – to tylko niektóre z nieprzychylnych opinii.W ostatnich tygodniach Roksana Węgiel jest często krytykowana przez internautów. 14-letniej wokalistce dostało się za sukienkę . Niektórzy uznali, że kreacja wygląda jak zrobiona z worków sklepowych. A tydzień wcześniej gwiazda musiała tłumaczyć się fanom, którzy uznali, że tekst jej najnowszej piosenki "Lay Low" epatuje seksem.