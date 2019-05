Brejza zapytał PKO BP o umowy ze spółką kuzyna Kaczyńskiego. Odpowiedź zwala z nóg

Krzysztof Brejza zapytał PKO BP o umowy ze spółką, którą kieruje kuzyn prezesa PiS. • Fot. Roman Bosiacki / Agencja Gazeta

K





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

rzysztof Brejza ostatnimi czasy wziął pod lupę intratne interesy, które z różnymi państwowymi podmiotami robi spółka Forum S.A. To przedsiębiorstwo kierowane przez Grzegorza Tomaszewskiego, czyli kuzyna prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Jak sugeruje poseł Brejza, Forum S.A jest de facto kontrolowane przez samego prezesa PiS.Dlaczego spółka zajmująca się wydawaniem prawicowych mediów przyciągnęła uwagę Krzysztofa Brejzy? Poseł opozycji zainteresował się tą spółka nie tylko ze względu na powiązania rodzinne Grzegorza Tomaszewskiego z Jarosławem Kaczyńskim . Równie ciekawe są bowiem relacje biznesowe, gdyż Forum S.A. to spółka zależna wobec słynnej Srebrnej , która uchodzi za zaplecze finansowe partii rządzącej.Ostatnimi czasy Brejza dopytuje różne państwowe podmioty o umowy, które zawierane są z Forum S.A. Dzięki dociekliwości kandydata Koalicji Europejskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego ujawniono już, że ponad 258 tys. zł spółka ta zarobiła na interesach z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, a blisko 120 tys. zł wypłaciła jej Poczta Polska S.A.Teraz polityk opozycji chciał uzyskać informacje o tym, ile interes kuzyna prezesa PiS zarobił na umowach zawartych z PKO BP . Odpowiedź kontrolowanego przez Skarb Państwa banku okazała się zastanawiająca. PKO BP uznało bowiem, że "nie jest podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej"."Bank PKO BP ODMAWIA ujawnienia umów ze spółką Forum - kontrolowaną przez JK. Wcześniej ujawniłem, że NFOŚ #Kujda wypłacił spółce kuzyna JK 260 tys., a Poczta Polska (gdy ceny znaczków poszybowały w górę) wypłaciła 120 tys. Mają rozmach!" – skomentował to poseł Brejza na Twitterze.