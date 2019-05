Kwaśniewski zrównał z ziemią Morawieckiego i Szydło. Powiedział, co sądzi o ich "europejskości"

Aleksander Kwaśniewski mocno skrytykował Mateusza Morawieckiego i Beatę Szydło. • Fot. Przemek Wierzchowski / Agencja Gazeta

leksander Kwaśniewski nigdy nie pałał sympatią do rządu Prawa i Sprawiedliwości. Jego stosunek wyraźnie widać podczas wywiadów, w których były prezydent komentuje aktualne wydarzenia w polityce. Nie inaczej było na antenie TOK FM. Kwaśniewski powiedział kilka gorzkich słów pod adresem Mateusza Morawieckiego i jego poprzedniczki Beaty Szydło.W długi weekend majowy Aleksander Kwaśniewski był gościem Karoliny Lewickiej w radiu TOK FM . Były prezydent mówił m.in. o 15 latach obecności Polski w Unii Europejskiej.– Dla nas największym zagrożeniem jest polityka PiS, czyli marginalizowanie Polski, sprowadzenie Polski do roli kraju, który tylko korzysta ze środków, a nie buduje wspólnoty europejskiej, która powinna być naszą wspólną przestrzenią, nadzieją – powiedział Aleksander Kwaśniewski.Były prezydent został poproszony przez prowadzącą o odniesienie się do ostatnich słów premiera, który stwierdził, że Polska pod rządami PiS nie tylko podkreśla miłość do Unii, ale także "walczy o swoje, o lepszą UE". Odpowiedź Kwaśniewskiego z pewnością nie spodoba się na Nowogrodzkiej.– Nie jestem nawet w stanie komentować wypowiedzi premiera Morawieckiego, który tak często mija się z prawdą, że można to uznać za patologię, za patologiczną skłonność do kłamania. Kiedy widzę ten nastrój proeuropejski PiS-u to mam dziwne wrażenie, że to jest gra obliczona na wybory. Proszę pamiętać, że jedną z pierwszych decyzji premier Szydło było zlikwidowanie flag europejskich – mówił.Kwaśniewski znany jest z tego, że nie jest z PiS-em za pan brat. Przypomnijmy, że niedawno zasłynął mocną krytyką ostatnich dodatków socjalnych wprowadzonych przez partię Jarosława Kaczyńskiego. Mowa o 500+ na pierwsze dziecko i trzynastej emeryturze, które nazwał wprost "korupcją polityczną".źródło: TOK FM