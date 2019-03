"To można nazwać korupcją". Aleksander Kwaśniewski ostro o działaniach PiS

Aleksander Kwaśniewski obietnice wyborcze PIS nazywa korupcją polityczną. • Fot. Przemek Wierzchowski / Agencja Gazeta

A

leksander Kwaśniewski nie ma wątpliwości co do działań polityków Prawa i Sprawiedliwości. To, co ministrowie nazywają troską o dobro Polek i Polaków, były prezydent nazywa bardziej dosadnie: korupcją polityczną.

Czym są obietnice wyborcze PiS ? Część emerytów zapewne powie, że troską o ich ciężki los, a trzynasta emerytura pozwoli im godniej żyć. Niektórzy rodzice ucieszą się, że PiS dba o wzrost demograficzny, dając 500+ już od pierwszego dziecka. Innego zdania jest były prezydent Aleksander Kwaśniewski, który w poniedziałek był gościem w programie "Kropka nad i".



– To rozdawnictwo. Te obietnice wyborcze można wprost nazwać korupcją polityczną. Tu naprawdę nie chodzi ani o dobro tych młodych ludzi, chociaż tak to będzie przedstawiane, to chodzi oczywiście o zdobycie iluś tam głosów emerytów – przekonywał Aleksandra Kwaśniewski w programie Moniki Olejnik.



Czy ta polityka przysporzy PiS wyborców? – Jak słucham ludzi, to oni zdają sobie sprawę, parę groszy przytulą, ale niekoniecznie będą zmieniać swoje poglądy polityczne – stwierdził Kwaśniewski . Emerytowana głowa państwa wierzy, że tym razem Polacy nie dadzą się łatwo oszukać przy urnach wyborczych.źródło: TVN24