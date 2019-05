Miller naprawdę "zaorał" Morawieckiego". Jego spot wyborczy będzie śnił się premierowi po nocach

Nowy spot wyborczy Leszka Millera staje się hitem internetu. • Zrzut ekranu z Twitter.com / @LeszekMiller

eszek Miller lubi dogryźć PiS. Kandydat nr 2 na liście w Wielkopolsce z ramienia Koalicji Europejskiej nie omieszkał zrobić tego w swoim najnowszym spocie wyborczym. Były premier w bardzo prosty sposób zawstydził obecnego szefa rządu Mateusza Morawieckiego.Krótki cytat z Mateusza Morawieckiego i celna riposta Leszka Millera to recepta na spot wyborczy, który jest na dobrej drodze, żeby stać się hitem internetu. Były premier zweryfikował w nim wypowiedź obecnego szefa rządu, który stwierdził na jednym z wystapień, że to on "negocjował wstąpienie do UE 20 lat temu". Miller odpowiedział mu w swoim najnowszym spocie.Premier Morawiecki minął się z prawdą, bo negocjacje z UE prowadził rządzący wtedy Sojusz Lewicy Demokratycznej z Leszkiem Millerem na czele. O kulisach rozmów na linii Warszawa-Bruksela opowiadał niedawno w rozmowie z Jakubem Nochem były premier i były prezes NBP prof. Marek Belka – Negocjacje na temat członkostwa w UE prowadziliśmy na... wózku inwalidzkim. Po pamiętnym wypadku siedział na nim ówczesny premier Leszek Miller. I on na tym wózku inwalidzkim negocjował w tak stanowczy sposób, że tych "starych unitów" ostro wkurzył, a wśród innych państw starających się o akcesję wywołał falę zazdrości. Wywalczył bowiem dla Polski możliwie najlepsze warunki – mówił prof. Belka.