W obozie "dobrej zmiany" próbują bagatelizować wystąpienie Tuska. "Nic istotnego nie padnie"

Politycy PiS próbują bagatelizować znaczenie wykładu Donalda Tuska. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

D





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

o wykładu szefa Rady Europejskiej na Uniwersytecie Warszawskim pozostało jeszcze kilka godzin, ale w obozie "dobrej zmiany" już ruszyła kampania mająca na celu bagatelizowanie tego wydarzenia. W piątkowy poranek na antenie Polsat News rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy przekonywał, że z "ust Donald Tuska nic istotnego i przełomowego nie padnie".Jak informowaliśmy w naTemat.pl , 3 maja o godz. 14:00 Donald Tusk wygłosi wykład o wymownym tytule "Nadzieja i odpowiedzialność. O konstytucji, Europie i wolnych wyborach". – Myślę, że jest bardzo dużo dobrych powodów, dla których powinniśmy się 3 maja spotykać i powiedzieć sobie parę poważnych słów na temat konsytuacji, miejsca Polski w Europie, znaczeniu wolności i wolnych wyborach – zapowiedział kilka tygodni temu.W swoim stylu przewodniczący Rady Europejskiej dodał, że będzie miał "coś ciekawego i ważnego do powiedzenia". Wykład najbardziej wypływowego Polaka jeszcze się nie zaczął, ale w środowisku partii rządzącej już rozpoczęto próby bagatelizowania tego, co wydarzy się popołudniu w Auditorium Maximum UW.– Akurat w tym czasie będziemy na defiladzie. Ilekroć słyszałem, a już jednak w polityce, mimo mojego wieku, trochę lat jestem, o Donaldzie Tusku, że powie coś istotnego, ważnego, niemal przełomowego, tylekroć nic takiego nie padało – stwierdził na antenie Polsat News rzecznik prezydenta Błażej Spychalski.– Jestem przekonany, że dzisiaj dokładnie będzie tak samo. Tusk rzeczywiście potrafi robić tę rzecz świetnie, czyli podgrzewać emocje. Natomiast jestem pewien, że na Uniwersytecie Warszawskim nic istotnego i przełomowego z ust Tuska nie padnie – dodał przedstawiciel głowy państwa.Podobnie wypowiadał się wcześniej premier Mateusz Morawiecki . – Nie wiem, czy na bieżąco będę się przysłuchiwał, ale chętnie poczytam potem, co powiedział – stwierdził w kpiącym tonie. – Przede wszystkim wiem, co powie. Myślę, że powie że np. zagrożona jest demokracja, że praworządność jest zagrożona, że, nie wiem co jest jeszcze zagrożone, to są te główne rzeczy – dodał szef rządu.