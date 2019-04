Znamy kulisy przygotowań do wykładu Tuska. "Politycy dzwonili, by rezerwować miejsce w pierwszym rzędzie"

Donald Tusk wygłosi wykład z okazji Święta Trzeciego Maja. Będzie mówił o nadziei, Konstytucji i odpowiedzialności. • fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta

D

Jedna z wiadomości wysłanych do organizatorów wykładu Donalda Tuska. • screen facebook.com/LiberteWorld

onald Tusk przyjedzie do Polski z okazji Święta 3 Maja. Przewodniczący Rady Europejskiej wygłosi na Uniwersytecie Warszawskim wykład zatytułowany "Nadzieja i odpowiedzialność. O Konstytucji, Europie i wolnych wyborach". Czego możemy się spodziewać? O tym w rozmowie z naTemat mówi Leszek Jażdżewski, redaktor naczelny "Liberté!" – pisma współorganizującego wydarzenie.Tusk wezwał do obywatelskiego spotkania 3 maja ze sceny Igrzysk Wolności , które Liberté! zorganizowało w ramach obywatelskich obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Podjęliśmy wyzwanie.Nie chcieliśmy, by święto mijało tylko pod znakiem rządowej parady czołgów i przemowy prezydenta, który ma kłopot z przestrzeganiem Konstytucji Długoletnie zaniechania środowisk liberalnych doprowadziły do tego, że monopol na wartości, symbole i opowieści o wspólnocie narodowej miała prawica. Ten czas, także dzięki naszym działaniom, dobiegł końca.Wokół samego wydarzenia sporo, natomiast sam kontakt z Donaldem Tuskiem okazał się niezwykle sprawny, dużo lepszy niż z wieloma politykami niższej rangi. To pokazuje także dlaczego łapie on znacznie lepszy kontakt ze środowiskami obywatelskimi niż większość przedstawicieli opozycji - zarówno parlamentarnej, jak i pozaparlamentarnej.Dostaliśmy już kilka telefonów z prośbą o to, by zarezerwować im miejsce w pierwszym rzędzie. Początkowo myślałem, że to żart. Politycy mogą się zgłosić jak każda inna osoba - przez formularz na naszej stronie internetowej . Jeśli rozpatrzymy ich zgłoszenie pozytywnie, będą mogli wejść na salę. Ale nie po to, żeby brylować.Potraktujemy ich i tak lepiej niż oni obywateli, którzy nie mają wstępu na konwencje partyjne. A to wydarzenie jest obywatelskie.Ci, którzy zgłosili się pierwsi będą oczywiście mieli priorytet. Natomiast musimy zweryfikować każdą osobę, żeby na sali nie było ludzi, którzy wybierają się tam tylko po to, żeby wywołać burdę. A niektórzy nawet ogłaszają nam to wprost na Facebooku.Jest tylko 800 miejsc, a zainteresowanie - ogromne. Dlatego na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego ustawimy telebim, gdzie wystąpienie na żywo będą mogli oglądać ci, którym nie udało się zmieścić.Minimalizujemy ryzyko właśnie poprzez zgłoszenia. Ale nawet jeśli ktoś będzie chciał sobie pokrzyczeć, to nic nie wskóra, więc nie spędza nam to snu z powiek.Nie jestem upoważniony, by o tym mówić. Mogę zdradzić tylko tyle, że warto śledzić wystąpienie Donalda Tuska z uwagą - czasami najważniejsze rzeczy kryją się w niuansach. To będzie nowa opowieść o Polsce, która nie pozostawi wątpliwości, kto gdzie stoi i za jakimi wartościami się opowiada.Gdy Tusk był premierem, często krytykowałem za to jego rządy......ale teraz mówi zupełnie innym językiem, odwołuje się do języka wartości. Tylko on może "podpiąć do prądu" opozycję obywatelską, która ma już dość oglądania na przemian Schetyny, Lubnauer, Czarzastego i Biedronia.Czas spędzony w Brukseli i rządy PiS sprawiły, że jego postrzeganie się zmieniło. Tusk ma w sobie wiarygodność i energię, która sprawiają, że pokolenie jego dzieci - 30- i 40-latków - widzi w nim kogoś, kto może wnieść do życia publicznego nową jakość. Właśnie na tym polega jego fenomen. To polityk, który potrafi się zredefiniować.Nie wierzę w aż tak dobrych aktorów.