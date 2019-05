Szef SLD rozbił bank tym zdjęciem sprzed lat. "Jaki czarzasty ten facet"

Włodzimierz Czarzasty i prof. Jadwiga Staniszkis. • Fot. Twitter.com / @twitkcg

C





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

o jakiś czas zdjęcie młodego Włodzimierza Czarzastego w towarzystwie prof. Jadwigi Staniszkis pojawia się w mediach społecznościowych i za każdym razem wzbudza ogromne zainteresowanie. Teraz udostępnił je sam szef SLD z okazji swoich urodzin. Pod jego postem pojawiło się wiele pozytywnych komentarzy z każdej strony sceny politycznej."Tak. To prawda. Mam urodziny. W wielu miejscach będą imprezy. To miłe. Auditorium Maximum 35 lat temu było dla Nas ( Pani J.Staniszkis i mnie) takim samym ważnym miejscem jak jest dziś" – napisał na swoim Twitterze Włodzimierz Czarzasty . Szef SLD nawiązał tu nie tylko do swoich urodzin i Święta Konstytucji 3 maja, ale także do wykładu Donalda Tuska w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego.Ale to nie wpis Czarzastego okazał się tak przebojowy, a zdjęcie , które wraz z nim zamieścił szef SLD. Widać na nim młodego lidera lewicy oraz profesor Jadwigę Staniszkis . Fotografia co jakiś czas wypływa w mediach społecznościowych i za każdym razem cieszy się ogromną popularnością.Tym razem było podobnie. Fotografia Włodzimierza Czarzastego ponownie stała się hitem i... połączyła obie strony sceny politycznej, bo pozytywne komentarze płynęły zarówno od prawicy, jak i od lewicy.