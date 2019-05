5 najmocniejszych cytatów z wystąpienia Tuska w Warszawie. PiS zapamięta je na długo

Donald Tusk wygłosił przemówienie o Konstytucji 3 maja, w którym nie zabrakło mocnych politycznych akcentów. • Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta

1. Król Nocy z "Gry o tron"

2. O obchodzeniu konstytucji

3. O piłce nożnej

4. O języku polityki PiS

5. O PiS-owskim podejściu do konstytucji

edni powiedzą, że było to genialne wystąpienie. Inni będą twierdzić inaczej. Jedno jest pewne: szef Rady Europejskiej ma talent do wygłaszania zdań, które zapadają w pamięć. Tak było podczas przesłuchania przed komisją ds. Amber Gold, tak było też w piątek w Auditorium Maximum w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Oto 5 cytatów, które – naszym zdaniem – najbardziej zapadną w pamięć.Szef Rady Europejskiej postanowił przy ocenie bieżącej polskiej polityki posłużyć się anegdotą, przywołując czarny charakter z popularnej "Gry o tron".– Jeśli nie znajdziemy sposobu na ograniczenie agresji w Polsce, to może się to skończyć konfrontacją, jak w "Grze o Tron" z Królem Nocy . Nie mówię, że mam w głowie jakiegoś polskiego polityka, że on jest Królem Nocy. Chodzi o to, by uniknąć logiki, w której jeden musi wykończyć drugiego – powiedział Tusk na Uniwersytecie Warszawskim.To było charakterystyczne dla Tuska przejście od historii do teraźniejszości. Przywołując znaczenie historycznej Konstytucji 3 maja wskazał na to, jak ustawę zasadniczą , jego zdaniem, traktuje partia rządząca.– Uczestniczyłem dziś w południe razem z prezydentem RP w uroczystościach trzeciomajowych i w głowie miałem właściwie tylko jedną myśl. Nie może być tak, że władza raz do roku obchodzi święto konstytucji, a na co dzień konstytucję obchodzi – tak przywołując święto 3 maja, odniósł się do działań partii rządzącej.Tusk sprawnie wybrnął z wizerunku chłopca w krótkich spodenkach, która charata w gałę . Taką łatkę często próbowało przypinać mu Prawo i Sprawiedliwość.– W polityce nie może chodzić o to, że ktoś kogoś pokonał lub unicestwił. Ktoś może wygrać wybory, ktoś może pokonać przeciwnika 26 maja, w październiku, czy w listopadzie tego roku. Będziemy dalej żyli w jednym kraju – mówił.– Polityka to nie jest mecz, mam lekką chrypkę, bo bardzo przeżywam wczorajszy Puchar Polski, cieszę się, że wygrał mój klub, polityka to nie jest walka o puchar – przypomniał czwartkowy triumf Lechii Gdańsk w finale Pucharu Polski.Tusk wykorzystał też umiejętność, z której tak dobrze był znany w czasach swojej politycznej kariery w Polsce. To sposób atakowania przeciwnika, który ma wskazywać na pokojowe zamiary.– To pułapka zawarta w pewnej niedobrej gramatyce politycznej. W tej gramatyce rządzi słowo "albo", a chciałbym, aby rządziło słowo "i". Sami pomyślcie, jak to brzmi: "my albo oni". I porównajcie z tym: "my i oni" – analizował bieżącą politykę oponentów.Tu jeszcze raz wbił szpilę partii rządzącej, nawiązując do wielu jej działań dotyczących sądownictwa czy Trybunału Konstytucyjnego.– Konstytucja nie jest świętością ani dogmatem. Wszak można każdą konstytucję zmieniać i poprawiać. Jeśli coś jest święte, to święty jest obowiązek jej przestrzegania przez wszystkich obywateli, a zwłaszcza przez władze – przypominał sposób sprawowania władzy przez ekipę "dobrej zmiany".