"Dla kasy rzucił urząd premiera". Wściekła Pawłowicz zwymyślała Tuska po jego przemówieniu

Krystyna Pawłowicz pod wykładzie Donalda Tuska skierowała pod jego adresem kilka ostrych słów. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

K





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

rystyna Pawłowicz nie zostawiła suchej nitki na Donaldzie Tusku, który 3 maja w Warszawie wygłosił swój wykład. Zdaniem posłanki PiS były premier "upokorzył i zubożył Polaków". A to tylko część jej zarzutów pod adresem szefa Rady Europejskiej."IDŹMY na wybory 26 V i głosujmy na PIS, by już NIGDY WIĘCEJ na żadne stanowisko w UE nie został przez Niemców lub Francuzów WSKAZANY ktoś taki, jak D. TUSK – napisała Krystyna Pawłowicz na Twitterze.W dalszej części swojego posta stwierdziła, że "Tusk dla kasy porzucił funkcję premiera". "Upokorzył i zubożył Polaków, dzieli nas, łamie traktaty i podważa wynik demokratycznych wyborów w RP" – wymieniała dalej posłanka.Przypomnijmy: Donald Tusk wygłosił w Warszawie wykład w Auditorium Maximum na zaproszenie magazynu Liberté! w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja.Można powiedzieć, że Pawłowicz 3 maja uczyniła dniem agitacji na Twitterze. Kilka godzin wcześniej również nawoływała, by w wyborach do Parlamentu Europejskiego zagłosować na PiS. "By piękna polska historia i tradycje, jak te majowe święta katolickie i narodowe w Polsce przetrwały; by zagraniczna unijna kosmopolityczna, lewicowa międzynarodówka nigdy nam ich nie mogła zakazać lub odebrać" – przekonywała przedstawicielka PiS.