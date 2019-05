Płażyński chciał wbić szpilę Tuskowi, ale się ośmieszył. Opublikował absurdalny wpis

Kacper Płażyński podsumował wykład Donalda Tuska. Nie wiadomo, o co chodzi w jego wpisie. • Fot. Renata Dąbrowska / Agencja Gazeta

śród komentarzy po przemówieniu Donalda Tuska można znaleźć prawdziwe "perełki". W przypadku niektórych, aż trudno stwierdzić, co autor miał na myśli. Jedną z takich opinii na Twitterze "zabłysnął" były kandydat na prezydenta Gdańska Kacper Płażyński. Wykład, który Donald Tusk wygłosił 3 maja w Warszawie wzbudził mnóstwo emocji. Już wcześniej sam szef Rady Europejskiej zapowiadał, że będzie miał do powiedzenia "coś ciekawego", czym tylko podgrzewał ciekawość.Po wystąpieniu byłego premiera w sieci posypały się komentarze zarówno ze strony jego zwolenników jak i przeciwników. Jedna z opinii na Twitterze okazała się jednak wyjątkowo… zastanawiająca. Bo trudno ocenić, co Kacper Płażyński chciał przekazać w swoim wpisie.Były kandydat na prezydenta Gdańska zacytował część wypowiedzi Tuska, który podkreślał, że "kwintesencją Zachodu jest to, że ludzie uśmiechają się do siebie". Słowa szefa RE Płażyński podsumował krótkim stwierdzeniem. "Ciepła woda w kranie w wydaniu europejskim. Żenujące" – napisał.Jak to się ma do słów byłego premiera? Nie wiadomo i wygląda na to, że problem z przekazem Płażyńskiego miało więcej użytkowników Twittera.Wpis polityka trafnie podsumował też dziennikarz Radia ZET Maciej Bąk. "Ale przecież Pan sam się do nas szeroko ze zdjęcia profilowego uśmiecha!" – zauważył.Przypomnijmy: Płażyński w ubiegłym roku dość niespodziewanie wszedł do drugiej tury wyborów na prezydenta Gdańska. W ostatecznym starciu przegrał jednak z Pawłem Adamowiczem. Po tragicznej śmierci prezydenta miasta Płażyński deklarował przed przyspieszonymi wyborami, że swój głos odda na Marka Skibę – rywala Aleksandry Dulkiewicz