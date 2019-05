O co chodzi z tym czwartym maja? To wyjątkowa data dla wszystkich fanów "Gwiezdnych Wojen"

Trzy lata temu 4. maja w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie także obchodzono święto "Gwiezdnych Wojen". • Fot. Przemek Wierzchowski / Agencja Gazeta

eśli zauważyliście w centrach handlowych lub w sklepach ludzi przebranych w stroje szturmowców Imperium albo rycerzy Jedi, nie martwcie się. To zapewne z okazji 4 maja, czyli święta wszystkich fanów "Gwiezdnych Wojen". Dlaczego akurat ten dzień? Odpowiedź jest bardzo ciekawa.Fani sagi wybrali 4 maja na swoje nieoficjalne święto ze względu na pewną grę słowną. Data czwarty maja po angielsku (May the fourth) jest bardzo zbliżona fonetycznie do klasycznego pozdrowienia Jedi – niech moc będzie z tobą (May the Force be with You). Motyw ten został wykorzystany między innymi w popularnym serialu "Teoria wielkiego podrywu".Ale przerobione pozdrowienie Jedi – "May the 4th be with you" – wyszło poza obręb popkultury i zostało wykorzystane w polityce. Podczas wyborów parlamentarnych w Wielkiej Brytanii w 1979 roku właśnie w ten sposób gratulowano zwycięstwa premier Margaret Thatcher.Ale spopularyzowano je i zkomercjonalizowano właściwie dopiero w 2012 roku, kiedy Disney wykupił prawa do " Gwiezdnych Wojen " od wytwórni filmowej Lucasfilm. Od tego czasu czwartego maja fani gwiezdnej sagi spotykają się na specjalnych konwentach lub imprezach tematycznych. Sam Disney proponuje wtedy zniżki na różnego rodzaju gadżety poświęcone "Gwiezdnym Wojnom" oraz sam aktywnie włącza się w organizację eventów.źródło: Mashable.com