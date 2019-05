Włodzimierz Cimoszewicz potrącił rowerzystkę. Do zdarzenia doszło na pasach dla pieszych

Policja bada sprawę potrącenia rowerzystki z udziałem byłego premiera. • Fot. Mateusz Skwarczek / Agencja Gazeta

olicja pracuje na miejscu potrącenia, do którego poszło w sobotę rano w Hajnówce przy ulicy Dowgirda. Ucierpiała w nim 70-letnia rowerzystka, w którą uderzył osobowy Volkswagen Passat. Jak podaje RMF FM, osobówką kierował były premier Włodzimierz Cimoszewicz.Do zdarzenia doszło po godzinie 9 na przejściu dla pieszych przy ulicy Dowgirda w Hajnówce. Według informacji RMF FM były premier Włodzimierz Cimoszewicz potrącił Volkswagenem Passatem 70-letnią rowerzystkę. Policja ustala kto zawinił w tym zdarzeniu. Wstępnie mówi się, że to kobieta wjechała rowerem na przejście dla pieszych i wtedy doszło do zderzenia z samochodem osobowym Cimoszewicza. Według informacji służb zarówno były premier jak i kobieta byli trzeźwi.70-latka z urazem nogi trafiła do pobliskiego szpitala. Zawiózł ją tam sam Cimoszewicz. Nie wiadomo gdzie jechał były premier. Być może kierował się do Białegostoku, który od Hajnówki dzieli nieco ponad 70 km. Tam po godzinie 10 odbyła się konwencja Koalicji Europejskiej źródło: RMF FM