Działacz PiS pobity, gdy roznosił ulotki Brudzińskiego. Minister o szybkiej reakcji policji

Pobity mężczyzna roznosił ulotki Joachima Brudzińskiego. Minister startuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego • Fot. Jakub Włodek / Agencja Gazeta

prawca pobicia działacza PiS w Szczecinie jest już w rękach policji. Blisko 70-letni poszkodowany ma złamany nos. Do ataku doszło na klatce schodowej. Na razie nie wiadomo, czy bezpośrednim powodem pobicia był motyw polityczny. Wiadomo, że mężczyzna roznosił ulotki wyborcze Joachima Brudzińskiego.– Wkładaliśmy do euroskrzynek ulotki wyborcze Joachima. W tym czasie jakiś gość wyszedł niespodziewanie na klatkę w krótkich spodenkach i bez koszuli. Mojego kolegę rzucił na ścianę jak worek, a mnie uderzył z krzykiem "Proszę wynosić się" i ordynarnymi jakimiś głosami – relacjonował Radiu Szczecin Janusz Jagielski, były radny PiS Atak skomentował minister Joachim Brudziński. "Wczoraj 'prawdziwi europejczycy' przy rechocie tzw. 'elit' porównywali katolików i ludzi kościoła w Polsce do świń taplających się w błocie . Dziś ktoś inny pobił mojego starszego kolegę w Szczecinie za rozdawanie moich ulotek. Totalny TT milczy. Gdzie jest granica tego zbydlęcenie?" – pytał retorycznie na Twitterze.Sprawca ataku został błyskawicznie ujęty przez szczecińską policję. "Nawet największe polityczne zacietrzewienie nie może usprawiedliwiać agresji i nienawiści wobec kogokolwiek" – podsumował minister.Przypomninamy, że wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja.