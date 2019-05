"Kobieto, nie ośmieszałabyś się". Dominika Figurska odpowiada na drwiny ze swojej kampanii

Dominika Figurska startuje w wyborach do PE z listy PiS • Fot. Twitter / Agnieszka Kania

D





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

ominika Figurska z PiS nie ma łatwego startu kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Okazało się, że w jej wydaniu partyjny slogan "Rodzina sercem Europy" to dla wielu ciut za dużo. Internauci przypominają bowiem barwną przeszłość aktorki i radnej PiS. Jak twierdzą, średnio przystaje ona do prorodzinnych wartości oficjalnie reprezentowanych przez Figurską. Dominika Figurska w 2001 roku zagrała w serialu "Zostać miss", później przez kilka lat grała w "M jak miłość" kochankę Krzysztofa Zduńskiego, nieżyjącego już męża Marii. Aktorka w końcu odeszła z telenoweli, związała się jednak na planie z Michałem Chorosińskim, który w serialu grał jej partnera. Jest z nim już 17 lat.Nie obyło się jednak bez głośnych kryzysów. Kilka lat temu media żyły zdradą Figurskiej – aktorka miała romans z o 10 lat starszym mężczyzną i zaszła z nim w ciążę. Aktorka wróciła jednak do Chorosińskiego, który uznał dziecko za swoje. Po tych wydarzeniach nastąpiło również medialne nawrócenie. Para ma obecnie piątkę dzieci, angażuje się w katolickie akcje i często mówi o swojej silnej wierze.Internauci nie dają jednak Figurskiej zapomnieć o przeszłości. Aktorce, która w 2018 r. została radną PiS , zarzucają hipokryzję. W 2017 r. Figurska była twarzą katolickiej kampanii "Wierność jest sexy", a teraz startuje do Parlamentu Europejskiego ze sloganem wyborczym "Rodzina sercem Europy". Wywołało to falę krytyki i drwin."Kobieto, gdybyś miała odrobinę godności, nie ośmieszałabyś się. Polityka nie dla takich osób jak ty, a Polska to kraj świecki i nie narzucaj nikomu swoich wartości (choć jakie masz wartości?) Hipokrytką jesteś nieziemską... to fakt" – brzmi chociażby jeden z komentarzy.Teraz Figurska postanowiła odpowiedzieć krytykom. Jak stwierdziła, złośliwości dotyczące jej prywatnego życia nie są dla niej nowością. – Tym wszystkim hejterom, którzy jeszcze nie wiadomo co napiszą, odpowiem krótko. Kryzys w moim małżeństwie należy do historii, on nas bardzo wzmocnił. Jesteśmy szczęśliwą, kochającą się rodziną, która opiera się na fundamentach takich, jak miłość i wiara. To jest nasz świat – mówiła Figurska w opublikowanym na Facebooku filmie.Wystąpił w nim również Chorosiński, który zapewnił, że "Dominika jest wspaniałą żoną i wspaniałą matką". – Stoimy za nią murem, wierzymy w jej sukces – dodał.