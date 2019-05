Awantura na spotkaniu z Zalewską. Nauczyciele nie wytrzymali, gdy zaczęła wyliczać zasługi rządu

Anna Zalewska spotkała się z wyborcami w Bierutowie w woj. dolnośląskim. Przekonywała, że rząd dał nauczycielom wszystko, do czego się zobowiązał. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

nna Zalewska próbowała przekonywać, że rząd spełnił obietnice dla oświaty. – W dwa lata zapewniliśmy w sumie 20 proc. podwyżki – oświadczyła szefowa MEN na spotkaniu wyborczym w Bierutowie (woj. dolnośląskie). Optymizmu minister nie podzielali obecni na spotkaniu nauczyciele.– Pani minister kłamie – mówili nauczyciele w Bierutowie . Zarzucali szefowej MEN, że próbuje uciekać z kraju w trakcie przeprowadzania najważniejszej reformy w kraju – relacjonuje wrocławska "Gazeta Wyborcza".– Jest dokładnie odwrotnie. Ta reforma jest już zamknięta, bo już się toczy – przekonywała Zalewska. – Zagwarantowaliśmy nauczycielom wszystko, do czego się zobowiązaliśmy. Przez dwa lata w sumie 20 proc. podwyżki i 300 zł usztywnionego dodatku za wychowawstwo. Do tego 1000 zł na start dla nauczyciela – wyliczała.– W 2012 r. była ostatnia podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli. Oddaliśmy wszystko, co nauczycielom zabrali poprzednicy – tłumaczyła Zalewska. – To kłamstwo – padło z sali od jednego z nauczycieli. Zwolennicy PiS, którzy także przyszli na spotkanie, odpowiadali: – Nie ma za grosz kultury! I on jeszcze uczy! Hańba! – oburzali się.Sama minister była jednak zadowolona ze swoich weekendowych wojaży (wystąpiła także w Oławie). "Niedzielny wyjazd zakończyłam w Bierutowie. Bardzo dziękuję za wysoką frekwencję i wiele ciekawych rozmów" – napisała na swoim facebookowym profilu.Według ostatnich doniesień, udział Anny Zalewskiej w pracach MEN jest coraz mniejszy . Większość zadań w resorcie mają wykonywać jej zastępcy – Marzena Machałek i Maciej Kopeć. Dziennikarze RMF FM informowali, że Zalewska, która wybiera się do Parlamentu Europejskiego, nie brała udziału w pracach nad specustawą maturalną.źródło: " Gazeta Wyborcza