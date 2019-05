Prezydenci miast pozbawili nauczycieli złudzeń. Wyjaśnili, dlaczego nie dostaną pieniędzy za strajk

Nauczyciele nie dostaną wynagrodzeń za czas strajku. Tak twierdzą prezydenci Poznania i Krakowa. • Fot. Jakub Włodek / Agencja Gazeta

rezydenci dużych polskich miast nie kryją, że nie ma szans na wypłaty dla nauczycieli, którzy strajkowali. – Od razu powiedzieliśmy nauczycielom, na co mogą liczyć. Byliśmy za to krytykowani – zaznaczył prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Włodarz Krakowa Jacek Majchrowski potwierdził jego słowa.Obaj samorządowcy tłumaczyli w "Faktach po faktach", że pieniądze mogą zostać przekazane nauczycielom tylko zgodnie z prawem. – Staramy się inwestować w oświatę. Na to przeznaczmy ponad jedną czwartą naszego budżetu. To najważniejszy wydatek w budżecie Poznania. Inwestujemy w nowe szkoły – tłumaczył prezydent Poznania w TVN24 . Dodał, że samorząd "od razu powiedział nauczycielom, na co mogą liczyć".– Pieniądze pozostawimy w gestii dyrektorów szkół, one będą mogły być zgodnie z prawem przekazane nauczycielom, czyli w formie zajęć dodatkowych i ewentualnych nagród. Natomiast musi to być zrobione w taki sposób, żeby nie naruszono dyscypliny finansów publicznych – wyjaśnił.– My od razu mówiliśmy bardzo wyraźnie, że nie ma możliwości zapłaty za strajk. To ustawa wyraźnie precyzuje – dodał Jacek Majchrowski. Zaznaczył, że to nie samorząd jest pracodawcą nauczycieli. – Dla nauczycieli pracodawcą jest dyrektor szkoły. I na linii dyrektor - nauczyciel powinny się rozgrywać te wszystkie sprawy finansowe – wyjaśnił.Zgodnie z Ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych za czas strajku nie przysługuje wynagrodzenie. Wypłaty w takiej sytuacji nie przewiduje również Karta Nauczyciela.Już w czasie ogólnopolskiego protestu nauczycieli było jasne , że nie ma szans na wypłatę pensji za jego czas. Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie wydała na początku kwietnia oficjalny komunikat: strajkujący nauczyciele nie mogą otrzymać żadnych pieniędzy."Zgodnie z wykładnią art. 23 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych 'udział pracownika w strajku zorganizowanym zgodnie z przepisami przywołanej ustawy nie stanowi naruszenia obowiązków pracowniczych, a w okresie strajku (...) pracownik zachowuje prawo do świadczenia z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnienia ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia'" – brzmiało oświadczenie Izby.źródło: TVN24