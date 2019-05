Znów odlot "Wiadomości". Słowa Jażdżewskiego skomentowano jeszcze bardziej niegodziwie

Leszek Jażdżewski skrytykował przed wykładem Donalda Tuska Kościół za uwikłanie w niewyjaśnione skandale pedofilskie. "Wiadomości" odpowiedziały porównaniami do morderstwa ks. Popiełuszki. • Fot. Screen z programu "Wiadomości" / TVP

Krytykę Kościoła przez Leszka Jażdżewskiego porównano w "Wiadomościach" do najczarniejszych ataków na tę instytucję rodem z PRL, gdy mordowano księży. Na zdjęciu ciało ks. Jerzego Popiełuszki. • Fot. Screen / "Wiadomości / TVP





Jerzy Urban to symbol PRL-owskiej, także antykościelnej propagandy. Leszka Jażdżewskiego napiętnowano, porównując jego słowa do retoryki rzecznika rządu z czasów PRL. • Fot. Screen z programu "Wiadomości" / TVP





łowa Leszka Jażdżewskiego o Kościele, który stracił moralne prawo do bycia wyrocznią moralną, wzburzyły prawicę i bliską "dobrej zmianie" TVP. W niedzielnych "Wiadomościach" redaktora naczelnego "Liberté!" napiętnowano podobnie, jak w piątkowym wydaniu dziennika potraktowano Donalda Tuska.Wystąpienie Leszka Jażdżewskiego przed wykładem Donalda Tuska "Wiadomości" określiły mianem antykościelnego. Na pasku informacyjnym mogliśmy przeczytać: "bezpardonowy atak na Kościół".Danuta Holecka powiedziała, że wielu wierzących Polaków oburzyło to, iż porównał krzyż do pałki, a ludzi Kościoła do świń. "Wiadomości" zbulwersowało to, że nikt na sali nie zareagował – a byli na niej obecni czołowi politycy opozycji, między innymi Grzegorz Schetyna i Władysław Kosiniak-Kamysz."Atak na Kościół na wykładzie Donalda Tuska przypomina język z najczarniejszych czasów walki z Kościołem, gdy mordowano księży" – usłyszeliśmy w materiale. I naszym oczom ukazał się Jerzy Urban, a potem kadr z ciałem ks. Jerzego Popiełuszki bestialsko zamordowanego w połowie lat 80. Dowiedzieliśmy się jeszcze, że w obronie Kościoła staje PiS, a prezes Jarosław Kaczyński wyjaśnił, że "Kościoła trzeba bronić, bo to obowiązek patriotyczny".Szkoda tylko, że w pokazanych wypowiedziach Leszka Jażdżewskiego zabrakło tej o uwikłaniu Kościoła w skandale pedofilskie , bo właśnie na tym oparł on krytykę tej instytucji. Cały materiał "Wiadomości" o wystąpieniu Leszka Jażdżewskiego można obejrzeć tutaj . Zaczyna się od 17:30.W podobnie skandaliczny sposób flagowy program informacyjny TVP atakował Donalda Tuska po jego wykładzie. W materiale pojawiły się między innymi kadry z Adolfem Hitlerem (później je wycięto w internetowej wersji programu ). A pretekstem do tego przekazu był... rymowany tweet Tuska o treści "W wolnym mieście Gdańsku, gdzie korona w herbie jest, mamy swą drużynę, która zwie się BKS!". Szef Rady Europejskiej zamieścił wpis po historycznym zdobyciu Pucharu Polski przez Lechię Gdańsk, której jest kibicem.