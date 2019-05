"Nie pozwólmy zaganiać się do zagrody przez narodową prawicę". Przemówił przed Tuskiem, teraz zachęca do odwagi

Leszek Jażdżewski po wystąpieniu przed Donaldem Tuskiem: Bądźcie odważni. • Fot. screen ze strony YouTube.com

"Nic nie boli tak, jak kilka słów trudnej prawdy" – tak Leszek Jażdżewski reaguje na burzę, jaką wywołało jego przemówienie na Uniwersytecie Warszawskim 3 maja przed wystąpieniem Donalda Tuska. Zachęca przy tym: "Bądźcie odważni".

"Krystyna Pawłowicz nazwała mnie 'satano-faszystą', w TVP Info nazwano mnie 'satanistycznym przedskoczkiem', Paweł Lisicki uznał, że nie można podawać mi ręki. Episkopat wydał oświadczenie, że moje słowa to 'przejaw nienawiści' , Wiadomości poświęciły mi osobny materiał. Sam Jarosław Kaczyński stwierdził, że 'Kto podnosi rękę na Kościół, podnosi rękę na Polskę'" – tak Leszek Jażdżewski podsumowuje wydarzenia wokół swojej osoby z ostatnich godzin we wpisie na Facebooku.



3 maja Jażdżewski wystąpił przed Donaldem Tuskiem jako redaktor naczelny "Liberté!" – pisma, które współorganizowało wydarzenie z szefem Rady Europejskiej w roli głównej. Jażdżewski w swoim przemówieniu dowodził, że "Kościół katolicki w Polsce nie ma prawa moralnego, by sprawować funkcję sumienia narodu".





Mówił m.in. o niewyjaśnionych skandalach pedofilskich i przekonywał, że polski Kościół "zaparł się Ewangelii, zaparł się Chrystusa i gdyby dzisiaj Chrystus był ponownie ukrzyżowany, to prawdopodobnie przez tych, którzy używają krzyża jako pałki do tego, aby zaganiać pokorne owieczki do zagrody". W rozmowie z naTemat Jażdżewski przyznawał , że nie spodziewał się, iż "parę słów prawdy o kłopotach Kościoła katolickiego z moralnością i rozliczeniem pedofilii oraz o tym, że sprzeniewierza się prawdzie Ewangelii i miłosierdziu" wywoła taką reakcję. Przekonywał przy tym, że jego słowa: "po kilku godzinach zapasów ze świnią w błocie orientujesz się, że świnia to lubi" zostały przez niektórych celowo przeinaczone.Teraz na Facebooku Jażdżewski szerzej komentuje całe to zamieszanie. "To co powiedziałem na Uniwersytecie Warszawskim w wystąpieniu przewidzianym przed przemówieniem Donalda Tuska wzbudziło prawdziwy amok w prawicowym internecie" – stwierdza. Apeluje jednocześnie: "Bądźcie odważni. Nie pozwólmy zaganiać się pokornie do zagrody przez narodową prawicę. Bo tylko hipokryzja i poczucie, że „pewnych prawd nie można wypowiadać” może uratować ich władzę w Polsce"."Polska prawica żeruje na polskiej religijności, cynicznie wykorzystując alians z episkopatem do swoich politycznych celów. Ale większość Polaków jest przeciwna angażowaniu się Kościoła w politykę. Lata rządów PiS, sklejania się tronu z ołtarzem, budzi coraz silniejszą reakcję" – czytamy m.in. we wpisie naczelnego "Liberté!".