Był skazany na dożywocie za podwójne morderstwo – najpewniej niesłusznie. Po 20 latach właśnie wychodzi z więzienia

iał spędzić resztę życia za kratkami, ale prawdopodobnie jeszcze dziś wyjdzie na wolność. Arkadiusz Kraska blisko 20 lat temu został skazany na dożywocie za podwójne morderstwo. W jego winę nie wierzyła ani prokurator prowadząca tamtą sprawę, ani rodzina ofiary. Decyzję o wstrzymaniu wyroku podjął dziś Sąd Najwyższy."Arkadiusz Kraska miał alibi, zeznania świadków jakoby widzących go na miejscu zbrodni zostały w trakcie procesu odwołane. Ci, którzy go znają, są przekonani, że choć nie był kryształowo uczciwym człowiekiem i zdarzały mu się np. kradzieże, to nie byłby zdolny do zabójstwa, choćby nieumyślnego" – pisał w zeszłym roku na łamach naTemat Paweł Kalisz. Kraska został skazany za zbrodnię sprzed lat. 8 września 1999 roku w centrum Szczecina zostało zastrzelonych dwóch mężczyzn powiązanych ze światem przestępczym - Marek C. i Robert S. "Gansterzy wraz z policją - zdaniem prokuratury - by ukryć prawdziwych sprawców w zabójstwa wrobili Arkadiusza Kraskę" – czytamy w wp.pl Rodzina skazanego i on sam nie chcieli ułaskawienia. Walczyli o to, żeby sąd uznał go za niewinnego, bo sami o niewinności Arkadiusza Kraski są przekonani. Ich starania przyniosły pozytywny skutek."Według Sądu Najwyższego w niniejszej sprawie zachodzi obecnie wysokie prawdopodobieństwo, że dojdzie - w wyniku rozpoznania wniosku prokuratora - do uchylenia wyroków sądów I oraz II instancji, czego domaga się prokurator" – czytamy w komunikacie Sądu Najwyższego.Onet podaje, że według nieoficjalnych informacji, Kraska jeszcze dziś może opuścić mury Aresztu Śledczego w Szczecinie. Dowody na jego niewinność ma znana prokurator Barbara Zapaśnik . Na początku marca skierowała do sądu wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy i uniewinnienie Kraski. Na wolności będzie oczekiwał na ponowny proces.Źródło: onet.pl