Jedno z najlepszych muzeów na świecie znajduje się w Polsce. Zachwyca nie tylko wystawami

olin to nie jest miejsce, które zwiedza się w nabożne ciszy, to muzeum narracyjne z prawdziwego zdarzenia. Tu eksponaty można dotykać, a nad ich opisami - głośno dyskutować. Ale to dopiero po tym, jak przekroczycie jego próg. Wcześniej z pewnością chwilę zajmie wam kontemplacja niezwykłej bryły budynku.Muzeum Historii Żydów Polskich Polin zaprojektował Rainer Mahlamäki. Projekt wyłoniono w konkursie, w którym konkurencja była spora: startowali między innymi Zvi Hecker, Kengo Kuma czy Daniel Libeskind.Jak czytamy na stronie muzeum, projekt Mahlamäkiego to budynek, "który z zewnątrz ma spokojne, geometryczne kształty, ale zaskakuje niezwykłym wnętrzem. Dynamiczne, dające złudzenie falowania, ściany holu przecinają budynek od wschodniej do zachodniej fasady. To pęknięcie odzwierciedla wyrwę w tysiącletniej historii polskich Żydów".Polin jako pierwsze muzeum w Polsce otrzymało prestiżowy tytuł European Museum of the Year Award 2016 (EMYA -Europejskie Muzeum Roku 2016). W naTemat pisaliśmy, jak wygląda jego "kuchnia"