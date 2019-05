Ojciec Meghan Markle skomentował narodziny royal baby. Od lat jest w konflikcie z córką

Ojciec Meghan Markle skomentował narodziny syna księżnej Sussex. • Fot. Instagram.com / Meghan Markle

Bartosz Świderski

homas Markle, ojciec księżnej Sussex skomentował informację o narodzinach jej dziecka. Mężczyzna pogratulował potomka parze książęcej i życzył mu dużo zdrowia oraz szczęścia. Takie zachowanie wielu zdziwiło, gdyż Meghan Markle od lat nie ma dobrych relacji z ojcemTo już oficjalne: w poniedziałek księżna Meghan urodziła dziecko . Radosną nowinę przekazał światu jej mąż - książę Harry, który w krótkim wywiadzie dla telewizji nie krył radości. – Nie wyobrażałem sobie, że to tak niesamowite uczucie – przyznał na antenie Sky News.Tymczasem w mediach pojawił się również komentarz Thomasa Markle, czyli ojca księżnej. O kilka słów na temat wyjątkowych narodzin poprosiła go gazeta "The Sun". – Niech Bóg pobłogosławi to dziecko, a ja życzę mu zdrowia i szczęścia. Gratuluję mojej czarującej córce Meghan Markle i księciu Harry'emu – przekazał.Fakt, że mężczyzna zabrał głos po narodzinach syna księżnej może być zaskakujący, ponieważ Thomas Markle jest z córką w trudnych stosunkach. Od dawna mówi się o otwartym konflikcie między nimi.Wiadomo, że księżna Meghan po porodzie czuje się dobrze. Harry przyznał, że jeszcze nie wybrali imienia dla dziecka. Podano za to wagę chłopca: 3,26 kilograma. Przyszedł na świat o 5:26 rano.źródło: "The Sun"