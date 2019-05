Sprawa "tęczowej Maryi" odbiła się echem na całym świecie. O zatrzymaniu piszą nawet w Kolumbii

O zatrzymaniu aktywistki piszą już światowe media. • Oprac. naTemat.pl

ieść o zatrzymaniu Elżbiety Podleśnej za obraz "tęczowej" Maryi poszła w świat. Już nie tylko brytyjski "The Guardian" pisze o PiS-owskim podejściu do spraw osób LGBT. O Podleśnej zrobiło się głośno także w Czechach, Rosji, Hiszpanii, a nawet w Rumunii i Kolumbii.

Jako pierwszy z zagranicznych mediów o sprawie Elżbiety Podleśnej informował brytyjski " The Guardian ". Nadmienił on także w swojej publikacji, jaki stosunek do osób LGBT ma rząd Prawa i Sprawiedliwości. Ale nie tylko Brytyjczycy dostrzegli zachowanie polskich służb.



Hiszpańska "La Vanguardia" pisze, że "aresztowanie aktywistki miało miejsce w skutek kontrowersji w stosunkach między polską partią rządzącą, nacjonalistycznym Prawem i Sprawiedliwością, z kolektywem LGBT".



Z kolei kolumbijski portal Ntn24.com cytuje Jarosława Kaczyńskiego, który potępił prawa LGBT i nazwał je "zagrożeniem" dla Kościoła w Polsce. Te same słowa podaje rumuńska gazeta "Libertatea".



Natomiast rosyjski serwis Tjournal.ru cytuje samą Podleśną, która powiedziała, że "nigdy nie zgodzi się na to, żeby zrównywać homoseksualistów z przestępcami".



Po stronie aktywistki niejako staje także czeski portal Idnes.cz, który zamieścił krytyczną wobec PiS wypowiedź krajowej działaczki Amnesty International. – Ograniczenie aktywistów w swobodnym wyrażaniu swoich poglądów jest nielegalne i musi natychmiast się zatrzymać – powiedziała na łamach czeskiego medium Barbora Černušáková



Przypomnijmy, że 6 maja szef MSWiA Joachim Brudziński poinformował, że policja zatrzymała 51-letnią Elżbietę Podleśną podejrzewaną o dokonanie profanacji. Mundurowi przeszukali mieszkanie kobiety.– Przedstawiono mi zarzut obrazy uczuć religijnych . Najpierw policjanci zapowiedzieli, że zostanę osadzona co najmniej na dobę, ale kiedy mój pełnomocnik zadzwonił do prokuratora, ten powiedział, że o niczym nie wiedział i ostatecznie zostałam zwolniona – przekazała po przesłuchaniu.