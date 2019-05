Podejrzana o profanację wizerunku Matki Boskiej zatrzymana. Brudziński dziękuje policji

Policja zatrzymała podejrzaną o dokonanie profanacji wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej. • Fot. Screen/Twitter

olicja zatrzymała 51-letnią kobietę podejrzewaną o dokonanie profanacji. Chodzi o plakaty z Matką Boską Częstochowską w tęczowej aureoli, które pojawiły się w Płocku. Szef MSWiA Joachim Brudziński podziękował śledczym za sprawne działanie w tej sprawie. Pojawiły się jednak informacje, że kiedy innej aktywistce grożono śmiercią, policja odmówiła przyjęcia zgłoszenia.





Z informacji przekazanych przez Joachima Brudzińskiego wynika, że do zatrzymania podejrzanej osoby doszło w poniedziałek rano. "Była wytypowana już od kilku dni ale przebywała za granicą. Jeszcze dziś zostaną postawione jej zarzuty z art. 196 KK" – dodał minister.Rzeczniczka płockiej policji Marta Lewandowska potwierdziła, że mundurowi weszli do mieszkania podejrzewanej 51-latki w Warszawie. Ujawniono kilkadziesiąt obrazków z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej z aureolą z tęczowej flagi.



Brudziński podziękował śledczym za sprawną akcję. "Żadne bajanie o wolności i 'tolerancji' NIKOMU nie daje prawa do obrażania uczuć ludzi wierzących" – zaznaczył szef MSWiA.







Warszawskie Aktywistki Wolnościowe już wcześniej tłumaczyły, dlaczego przeprowadziły w Płocku akcję z Matką Boską Równościową. W liście przekazanym redakcji naTemat pisały, że tęczowa Maryja, którą nakleiły na mury i chodniki w okolicy świątyni św. Dominika, ma być wyrazem sprzeciwu wobec stygmatyzacji ludzi nieheteronormatywnych przez kler. "Liczymy się z tym, że zmobilizowana przez ministra Brudzińskiego policja nas odnajdzie" – wskazywały kobiety.Minister Brudziński do akcji krytycznie odnosił się już kilka dni temu . "Nie może być zgody w imię pseudotolerancyjnych 'happeningów' na tego typu" – odpowiedział. Swój wpis oznaczył #kulturowebarbarzyństwo."Kontakt przez najbliższe dni ze mną tylko via mail. Policja zabiera mi telefon" – napisała w poniedziałek rano na Facebooku zatrzymana przez policję kobieta.Funkcjonariusze w jej mieszaniu zabezpieczyli m.in. telefon, komputery, pen drivy i płyty. Jak podaje "Gazeta Wyborcza" , przed godz. 16 zakończyło się trwające blisko pięć godzin przesłuchanie aktywistki.– Przedstawiono mi zarzut obrazy uczuć religijnych. Najpierw policjanci zapowiedzieli, że zostanę osadzona co najmniej na dobę, ale kiedy mój pełnomocnik zadzwonił do prokuratora, ten powiedział, że o niczym nie wiedział i ostatecznie zostałam zwolniona – przekazała.Kobieta zapytana o to, czy czuje się winna nie odpowiedziała, ponieważ - jak wyjaśniła - nie chce "ułatwiać pracy organom ścigania". – Nigdy nie zgodzę się na zrównanie osób homoseksualnych z przestępcami – przekonywała.Tymczasem okazuje się, że inna z aktywistek zaangażowana w edukację dzieci i walkę o prawa osób LGBT miała być wyzywana i podobno dostawała groźby śmierci. Policja w tej sprawie rzekomo odmówiła przyjęcia zgłoszenia.Z kolei zatrzymana kobieta niedawno wróciła z zagranicy, gdzie w ramach akcji Amnesty International opowiadała ludziom, jak wygląda "łamanie praw człowieka w Polsce i pokojowa, bezprzemocowa walka z tym zjawiskiem".Matka Boska Częstochowska w tęczowej aureoli wywołała lawinę kontrowersji, ale warto przypomnieć, co oznacza sama tęcza, która jest jednym z najstarszych i najważniejszych symboli chrześcijaństwa. W Piśmie Świętym rozciąga się ona jako znak dziejów zbawienia.