Człowiek Erdogana przegrał wybory w Stambule. Efekt? Będzie powtórne głosowanie

agraniczne media donoszą o protestach na ulicach Stambułu. Opozycja popierająca lewicowo-liberalną Partię Ludowo-Republikańską (CHP) wyszła na ulice po decyzji Tureckiej Centralnej Komisji Wyborczej, która ogłosiła ponowne przeprowadzenie wyborów samorządowych w stolicy kraju. Ten fakt jest bardzo na rękę partii prezydenta Erdogana (AKP), która przegrała marcowe wybory w Stambule.W Stambule wybory odbędą się ponownie za sprawą wniosku samego prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana , który nie pogodził się z marcową klęską jego partii w tym mieście.Jak podaje BBC , prezydent Turcji stwierdził, że zmiana władzy w stolicy przebiegła bezprawnie, ponieważ kilkudziesięciu członków komisji wyborczych zostało oskarżonych o powiązania z organizacją terrorystyczną Fethullaha Gulena.Takie tłumaczenie nie trafiło do zwolenników lewicowo-liberalnej Partii Ludowo-Republikańskiej (CHP), która po 25 latach przerwała hegemonię Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP) Erdogana w Stambule. Według relacji " The New York Times " wyszli oni tłumnie na ulice z garnkami i patelniami, w które uderzali na znak protestu wobec decyzji komisji. Przed zgromadzonymi wystąpił Ekrem Imamoglu, lider CHP, który wygrał w marcu wybory w Stambule. Stwierdził, że on i jego ludzie nigdy nie poddadzą się dyktaturze.– Wygraliśmy wybory dzięki ciężkiej pracy milionów ludzi, a oni chcą ukraść naszą wygraną. Jesteśmy spragnieni sprawiedliwości. Nigdy się nie poddamy – mówił Imamoglu.źródło: BBC , " The New York Times