Rewolucja w "Wiadomościach" TVP. Treści będą podawane w ultra nowoczesny sposób

Nowa czołówka, nowe studio, nowe nadzieje. Przygotowana przez Platige Image rozszerzona rzeczywistość ma przyciągnąć nowych widzów "Wiadomości".

ego jeszcze w Polsce "nie grali". Sztandarowy program informacyjny w publicznej telewizji już od niedzieli zaskoczy widzów rozszerzoną rzeczywistością. Przygotowana przez studio Platige Image nowa oprawa graficzna ma przyciągnąć przede wszystkim młodych odbiorców.Od 12 maja "Wiadomości" TVP czekają wielkie zmiany. Nie będzie to ani nowa szefowa, ani nowi prowadzący. Można przypuszczać, że przekazywane treści będą taką samą propagandą sukcesu i pochwałą obozu dobrej zmiany, jak dziś. Za to oprawa graficzna ma być po prostu odlotowa. Słowo "odlotowa" nie jest tu bynajmniej przypadkowe, nadawca liczy przede wszystkim na przyciągnięcie młodych widzów przed ekrany telewizorów.Zajęła się tym firma Firma Platige Image. Do tej pory była kojarzona z takimi produkcjami, jak krótkometrażowa "Katedra", przygotowywała cinematiki do serii gier komputerowych "Wiedźmin" , ale też efekty specjalne do filmów "Katyń" czy "Essential Killing". Na potrzeby "Wiadomości" Platige Image przygotowała "rozszerzoną rzeczywistość" i "Virtual Window".– Jest to najnowocześniejsze studio newsowe nie tylko w Polsce, ale i także w całej Europie. Jesteśmy o 2-3 długości przed konkurencją – powiedział portalowi wirtualnemedia.pl Jacek Kurski, prezes TVP. Póki co jednak "Wiadomości" raczej tracą widzów niż zyskują, a jeśli coś się mówi o sztandarowym programie informacyjnym TVP, to w kontekście nachalnej propagandy i mieszania z błotem opozycji.źródło: wirtualnemedia.pl