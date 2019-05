"Sława" TVP idzie w świat. W kompromitującym materiale o Tusku zwrócono uwagę na jeden szczegół

Czeski dziennikarz Filip Harzer zwrócił uwagą na materiał "Wiadomości" TVP na temat wykładu Donalda Tuska. W programie publicznego nadawcy pojawiły się kadry z wizerunkami Adolfa Hitlera i Józefa Stalina. • Fot. Twitter / Filip Harzer / za Screeny z "Wiadomości" TVP

T





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

VP nie mogła odpuścić Donaldowi Tuskowi po jego wystąpieniu na Uniwersytecie Warszawskim. Szef RE, mówiąc o Konstytucji 3 maja, czynił częste aluzje do obecnej polityki PiS i prezydenta. Nie wymienił jednak nikogo z nazwiska. Tuska atakowano w TVP Info w niemal wszystkich programach poświęconych polityce. Nie uszło to uwadze naszych południowych sąsiadów.Dziennikarz czeskiego radia i serwisu irozhlas.cz Filip Harzer zwrócił uwagę na wojnę prorządowych mediów z Donaldem Tuskiem. Zauważył pasek informacyjny TVP pt. "Polacy nie chcą powrotu Tuska" i skojarzenie szefa RE z... Hitlerem i Stalinem, bo kadry z ich wizerunkami pojawiły się w materiale TVP.Harzer zauważył też coś, o czym już w Polsce było głośno, czyli że fragment z Hitlerem zniknął potem z internetowej wersji programu.Przypomnijmy, Donald Tusk wystąpił w piątek w Auditorium Maximum na Uniwersytecie Warszawskim. Wystąpienie szefa RE naszpikowane były cytatami , które mogły odnosić się wprost do działań partii rządzącej. Było między innymi o obchodzeniu święta konstytucji, podczas gdy władza – zdaniem Tuska – "obchodzi konstytucję" cały rok."Wiadomości" ustami Danuty Holeckiej, autora materiału Krzysztofa Nowiny-Konopki i swoich "ekspertów" (dwóch z prorządowych "Sieci" i Jacka Saryusza-Wolskiego z PiS, który przegrał z Tuskiem 1:27 ) zarzucały Tuskowi proniemieckość i angażowanie się w polską politykę. Jednak najbardziej bulwersującym elementem, zdaniem wielu komentatorów, były kadry z Adolfem Hitlerem i Józefem Stalinem . Skąd taki pomysł?Powodem był rymowany tweet Tuska po zwycięstwie Lechii Gdańsk w finale Pucharu Polski. "W wolnym mieście Gdańsku, gdzie korona w herbie jest, mamy swą drużynę, która zwie się BKS" – napisał szef RE na Twitterze. I to wystarczyło, by Wolne Miasto Gdańsk, czyli przedwojenny byt, skojarzono z dyktatorami Stalinem i Hitlerem.