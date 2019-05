PiS i KE idą prawie łeb w łeb. "Multisondaż" wskazuje prawdopodobny wynik wyborów do PE

Prawo i Sprawiedliwość nieznacznie wyprzedza Koalicję Europejską w kwietniowym multisondażu przed wyborami do Europarlamentu. • Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta

ę prognozę wyborów do Parlamentu Europejskiego opracowano na podstawie uśrednionego poparcia dla ugrupowań politycznych z 12 kwietniowych sondaży. Badanie wykonały PARR i Badania.pro na zlecenie Onetu. Według nich PiS i spółka tylko nieznacznie prowadzą przed Koalicją Europejską.Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 38,7 proc. poparcia, Koalicja Europejska na 34,5 proc., Wiosna na 8,7 proc., a Kukiz'15 na 5,2 proc. Pozostałe ugrupowania nie przekraczają progu wyborczego. "Korwin Braun Liroy Narodowcy" może liczyć na 4,3 proc. głosów.To już kolejny multisondaż. Poprzedni wykonano na podstawie sondaży marcowych. W porównaniu z badaniem sprzed miesiąca i dwóch przewaga PiS rośnie. Według prognozy z 1 marca wynosiła 2,1 pkt proc, a miesiąc później 3,4 pkt proc . Tym razem to już 4,3 proc.Sondaże, które uwzględniono w badaniu, to: IBSP (Radio ZET) z 1 kwietnia, Pollster ("Super Express") z 7 kwietnia, IBRiS ("Rzeczpospolita") z 11 kwietnia, Kantar ("Gazeta Wyborcza") z 12 kwietnia, Kantar Public z 15 kwietnia, Estymator (DoRzeczy.pl) z 14 kwietnia, Kantar Public ("Polityka") z 17 kwietnia, Kantar (Fakty TVN i TVN24) z 17 kwietnia, Estymator (DoRzeczy.pl) z 22 kwietnia, CBM Indicator (Wiadomości TVP) z 23 kwietnia, IBRiS ("Gazeta Prawna", Dziennik.pl, RMF FM) z 28 kwietnia i IBSP (Radio Zet i "Newsweek") z 30 kwietnia.źródło: Onet