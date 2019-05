Dla tych, którzy tworzą "opakowanie" dla biznesu. Rusza jubileuszowa edycja prestiżowego konkursu Effie Awards

Od 20 lat w Polsce skuteczną komunikację marketingową oraz wszelkie rozwiązania, które służą rozwojowi biznesu, nagradza konkurs Effie Awards. Właśnie wystartowała jego jubileuszowa edycja • 123rf.com

N

Artykuł powstał we współpracy ze Stowarzyszeniem Komunikacji Marketingowej SAR

awet najlepszy produkt czy usługa potrzebuje dobrego marketingu. Tylko tak może dotrzeć do jak największej liczby klientów. Od 20 lat w Polsce skuteczną komunikację marketingową oraz wszelkie rozwiązania, które służą rozwojowi biznesu, nagradza konkurs Effie Awards. Właśnie wystartowała jego jubileuszowa edycja.W organizowanym przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR branżowym konkursie na licencji Effie Worldwide przedstawiciele marketingowej społeczności mogą powalczyć o nagrody, w aż 23 kategoriach. Tegoroczna odsłona wprowadza nową, wyczekiwaną przez wielu kategorię. Mowa o Positive Change: PR-Led i Employer branding.– Łączenie mediów, kreacji i PR-u, od samego początku realizacji projektu, przynosi największe szanse na dobre wyniki. Choć od lat agencje PR lat są współzgłaszającymi w Effie, to gubiliśmy kampanie, w których PR odgrywał wiodącą role. Nowa kategoria daje nam szansę je również docenić – tłumaczy Paweł Tyszkiewicz, Pełnomocnik Zarządu SAR.Efekty działań w ramach kampanii PR-owych muszą być przedstawione w postaci twardych wskaźników popartych danymi. W zgłoszeniu należy wykazać, jak wdrożona strategia wpłynęła na istotną zmianę biznesową, społeczną i/lub kulturową. Rozpatrywane będą też kampanie, które posłużyły budowaniu wizerunku dobrego pracodawcy (employer branding).Zgłoszenia do 20. edycji konkursu Effie Awards przyjmowane będą do 17 czerwca. Organizatorzy zapraszają do niego agencje full service, domy mediowe, agencje brand design, interaktywne, eventowe, ambientowe, domy produkcyjne oraz agencje PR. Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie tego konkursu marketingowego.