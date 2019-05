Rozenek wyjawiła, dlaczego nie wróciła do poprzedniego nazwiska. Chodzi o jej dzieci

Celebrytka została zapytana przez dziennikarza o swoje nazwisko. • Fot. Instagram / Małgorzata Rozenek-Majdan

ałgorzata Rozenek-Majdan została zapytana w wywiadzie dla "Faktu" o zmianę nazwiska. Żona byłego piłkarza wyjaśniła, że chce nazywać się tak samo jak jej dzieci. Z tego powodu nie ma co czekać na jakąkolwiek zmianę w tej kwestii.– Moje dzieci noszą nazwisko Rozenek i bardzo bym chciała, żebym miała i nosiła to samo nazwisko, co moje dzieci. To jest bardzo praktyczne i dziwne, żebym rezygnowała z nazwiska, które jest nazwiskiem moich dzieci – powiedziała zapytana o zmianę nazwiska na Kostrzewska-Majdan.– To jest moje nazwisko. Oczywiście miałam wcześniej inne nazwiska. Powiem więcej, nie zdradzę dużej tajemnicy jak powiem, że miałam jeszcze jedno nazwisko – wyznała. I ponownie podkreśliła, że bardzo jej zależy na tym, aby nazywać się tak samo, jak jej synowie. – I nawet jak chłopcy skończą 40 lat, to są nadal moje dzieci i całe życie będę chciała nazywać się tak jak oni – dodała.Kostrzewska to panieńskie nazwisko prezenterki. Jeszcze podczas studiów Rozenek wzięła ślub z prawnikiem Łukaszem Bukaczewskim, z którym następnie się rozwiodła. Potem poślubiła aktora Jacka Rozenka, z którym ma dwóch synów. Małżeństwo niestety rozpadło się. Obecnie jest żoną byłego piłkarza Radosława Majdana Perfekcyjna Pani Domu zapewniła w rozmowie z "Faktem", że jej były mąż Jacek Rozenek nie ma problemu z tym, żeby celebrytka nosiła jego nazwisko. Przyznała, że utrzymuje z aktorem dobre relacje.źródło: Fakt