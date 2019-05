Polak postawił gigantyczną kwotę na awans Liverpoolu. Teraz może pływać w forsie

Polski kibic postawił na wygraną Liverpoolu prawie 50 tys. zł, ale wygrał na czysto wielokrotnie więcej. • Fot. Screen / YouTube / BT Sport

ylko niepoprawni optymiści wierzyli, że Liverpool jest w stanie odrobić trzybramkową stratę z Barcelony. Bo nie dość, że trzeba było strzelić cztery nie tracąc żadnej, to jeszcze naprzeciw stanęła drużyna wskazywana jako faworyt do końcowego triumfu w Champions League. Ale kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana.Z takiego założenia wyszedł Polak, który postawił ogromne pieniądze na zespół z Anfield Road. Polski kibic postawił na awans Liverpoolu do finału Ligi Mistrzów niespełna 49 tysięcy złotych i w efekcie wygrał ponad pół miliona!Kurs w eFortunie na awans Liverpoolu wynosił aż 14. Dzięki temu śmiałek wygrał na czysto aż 540 900 zł. Niektórzy podejrzewali, że to fake news, ale oficjalnie fakt wygranej potwierdziła już eFortuna.pl.Przypomnijmy, Liverpool dokonał – wydawało się – niemożliwego i pokonał Barcelonę 4:0 , tym samym zostając pierwszym finalistą Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu na Camp Nou było 3:0 dla Katalończyków. Po meczu pokazano euforię byłego gracza The Reds Jerzego Dudka , który zachwycił spontanicznymi gestami fanów piłki nożnej.