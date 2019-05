Meghan i Harry wreszcie wybrali imię dla dziecka! Jest już oficjalny komunikat

Najmłodszy członek rodziny królewskiej nazywa się Archie Harrison Mountbatten-Windsor. • Fot. Instagram / Chris Allerton SussexRoyal

Bartosz Świderski

ługo zastanawiano się, kiedy wreszcie urodzi się syn księcia Harry'ego i Meghan Markle. Później spekulowano, jak będzie miał na imię. Wreszcie ogłoszono to oficjalnie. Siódmy w kolejce do brytyjskiego tronu nazywa się Archie Harrison.W poniedziałek 6 maja narodził się syn Meghan Markle i księcia Harry'ego . Jest zdrowy i waży 3,3 kg. Długo spekulowano, jakie imię będzie nosiło dziecko książęcej pary. Najczęściej typowanymi były Aleksander, Artur i Filip. Kto postawił fortunę na jedno z nich – przegrał. Najmłodszy członek rodziny królewskiej nazywa się Archie Harrison Mountbatten-Windsor.Poinformowano o tym już oficjalnie. Na Instagramie Susex Royal pojawiła się fotografia wykonana przez Chrisa Allerton, na którym widać królową Elżbietę składającą wizytę świeżo upieczonym rodzicom. Podpis nie pozostawia żadnych wątpliwości, pojawia się na nim oficjalne imię siódmego w kolejce do brytyjskiego tronu.Przy okazji warto wspomnieć, że królowa Elżbieta dokładnie miesiąc temu sama opublikowała pierwszy post na Instagramie . Pierwszy jej post polubiło od razu 250 tys. osób. Który z instagramowych celebrytów nie chciałby rozpocząć swojej kariery w mediach społecznościowych z tak wysokim wynikiem?