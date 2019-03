Królowa Wielkiej Brytanii idzie z duchem czasu. Elżbieta II opublikowała pierwszy post na Instagramie

Królowa Elżbieta II w wieku 92 lat została instagramerką. • Fot. Instagram / theroyalfamily / hm.queenelizabeth

o cenna lekcja dla wszystkich influencerów – wiek nie stoi na przeszkodzie do zostania popularnym instagramerem. Królowa Elżbieta II w wieku 92 lat opublikowała swój pierwszy post na Instagramie.Pierwszy post i od razu prawie 250 tys. polubień. Który z instagramowych celebrytów nie chciałby rozpocząć swojej kariery w mediach społecznościowych z tak wysokim wynikiem? Królowa Elżbieta II to jednak zupełnie inny przypadek, w końcu władczyni Wielkiej Brytanii i bez internetu ma ogromną grupę fanów na całym świecie.W każdym razie miło patrzeć, jak 92-letnia staruszka z ciekawością zagląda do świata współczesnej technologii.Niecodzienne wydarzenie miało miejsce na otwarciu letniej wystawy w Muzeum Techniki w Londynie. Elżbieta II zadebiutowała na Instagramie publikując zdjęcie listu przesłanego w 1843 roku Albertowi, mężowi królowej Wiktorii, przez Charlesa Babbage'a – twórcy prototypu komputera."Wydaje mi się właściwym, żeby opublikować taki wpis na Instagramie właśnie w Muzeum Techniki, które przez wiele lat wynagradzało wynalazki technologiczne, innowacje i inspirowało następne pokolenia odkrywców" – napisała królowa