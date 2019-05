Anna Maria Anders żegna się z rządem. Dostanie intratną posadę we Włoszech

Senator zostanie niebawem ambasadorem RP we Włoszech. • Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Gazeta

enator Anna Maria Anders zamieszka niebawem zagranicą na stałe. Córka generała pożegna się z posadą w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i wkrótce zostanie ambasadorem Polski we Włoszech – podaje "Fakt".Wcześniejsze doniesienia Wirtualnej Polski dot. nowej pracy Anny Marii Anders zostały potwierdzone przez dziennik "Fakt". Wiadomo, że senator otrzyma posadę ambasadora RP we Włoszech.Pojawia się jednak problem związany z oficjalnym ogłoszeniem nominacji. – Prezydent Andrzej Duda miał poinformować o tym 18 maja, podczas obchodów 75. rocznicy bitwy o Monte Cassino, ale wystąpiły kłopoty techniczne i prawdopodobnie nie uda się sfinalizować sprawy przed tą datą – podaje jeden z informatorów.Córka generała Władysława Andersa uzyskała mandat senatora w 2016 roku. W tym samym roku została powołana na stanowisko sekretarza stanu w KPRM oraz pełnomocnika premiera ds. dialogu międzynarodowego.O Anders zrobiło się głośno w sprawie jej częstych podróży – senator PiS miała wydać na nie ponad 611 tys. "Fakt" w związku z nominacją w szyderczy sposób odniósł się w swoim tekście do licznych wojaży przyszłej ambasador. "Jedno jest za to pewne – polski podatnik może odetchnąć z ulgą!" – czytamy w tabloidzie.źródło: "Fakt"