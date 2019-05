HBO pokazał teaser serialu "Watchmen". To świat, w którym nawet superbohaterowie nie są bezpieczni

Już jesienią wejdziemy do świata, w którym nawet superbohaterowie nie mogą czuć się bezpieczni. • Fot. kadr z serialu "Watchmen" / HBO

a wieści dotyczące serialu "Watchmen" czekaliśmy od 2018 roku. Teraz HBO pokazało pierwszy teaser serialu o superbohaterach wyjętych spod prawa. Na całość musimy jednak poczekać do jesieni 2019 r.Serial HBO nie będzie pierwszą próbą przeniesienia na ekran świata z powieści graficznej Alana Moore’a i Dave’a Gibbonsa. W roku 2009 do kin trafił film "Watchmen: Strażnicy" w reżyserii Zacka Snydera. Tym razem scenarzysta i główny producent serialu – Damon Lindelof – zapowiedział zremiksowanie komiksu, dlatego serial opowie historię, która nie ukazała się w żadnym zeszycie serii "Watchmen".– Nie mamy zamiaru adaptować 12 zeszytów, które panowie Moore i Gibbons wydali 30 lat temu. Są święte i nie zostaną w żaden sposób odtworzone, zreprodukowane czy zrebootowane. Zostaną jednak "zremiksowane". Bo ich podstawy są tak dobre, że bylibyśmy głupi, nie korzystając z nich – tłumaczył twórca. W serialu "Watchmen" , który zadebiutuje jesienią w HBO i HBO Go, zobaczymy m.n. Reginę King, Jeremy'ego Ironsa oraz Dona Johnsona.